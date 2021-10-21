شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 نصائح لتحسين تجربة استخدام خرائط جوجل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق خرائط جوجل على قائمة كبيرة من المزايا التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم، ولكن معظمها غير مرئية، حيث تقوم جوجل بإخفاء بعض ميزات التطبيق الأكثر أهمية في الإعدادات، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

مزايا تطبيق خرائط جوجل غير المعروفة

1 - اتجاهات المشي باستخدام الواقع المعزز

يستفيد تطبيق خرائط جوجل من تقنية الواقع المعزز في توفير المعلومات في الوقت الفعلي أثناء التنقل، وتعمل الميزة أيضًا على تسهيل تحديد الأماكن التي قد تكون مهتمًا بزيارتها مثل المطاعم والمعالم الشهيرة في المنطقة.

ومع ذلك فإن هذه الميزة غير متوفرة في أي مكان أو منطقة، وإذا كان متاحًا في منطقتك فسترى رمزًا مكتوبًا عليه رمزًا يقول العرض المباشر أسفل شاشة التطبيق.

2 - قياس المسافة بين موقعين في خرائط جوجل

يتيح لك التطبيق معرفة المسافة المتوقعة عند الرغبة في الانتقال إلى نقطة أخرى من موقعك الحالي. وذلك من خلال ميزة قياس المسافات حيث يمكنك استخدام هذه الميزة للعديد من السيناريوهات اليومية وأثناء التنقل.

مثل اتخاذ القرار بين المشي أو قيادة السيارة أو معرفة اختصارات الطرق المحلية. لاستخدام هذه الميزة اطلع على مقال: كيفية قياس المسافات في خرائط جوجل.

3 - معرفة أماكن وقوف السيارات قبل الانطلاق

من أكثر الأمور المحبطة عند القيادة هو البحث عن موقف سيارات متاح، ولا يوجد شيء أسوأ من الوصول إلى وجهتك ثم البحث مطولًا على أمل العثور على موقف مفتوح. ومع ذلك باستخدام التطبيق يمكنك التأكد من أماكن وقوف السيارات مسبقًا.

ولاستخدام هذه الميزة اكتب وجهتك وحدد اتجاهات القيادة. وعندما تظهر اتجاهات القيادة يمكنك التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة لإظهار معلومات حول أماكن وقوف السيارات في المنطقة.

4 - تحديد مكان وقوف السيارة بسهولة

تحتوي الأماكن العامة مثل مراكز التسوق أو الملاعب الرياضية على أماكن ركن سيارات كبير للغاية. وهذا من شأنه أن يجعل العثور على سيارتك عند المغادرة مهمة شاقة للغاية. ومع ذلك يمكن للتطبيق مساعدتك في ذلك.

ومن ثم في المرة التالية التي تقوم فيها بركن سيارتك في مثل هذه الأماكن. قم بفتح التطبيق ثم الضغط على النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك الحالي. وتحديد خيار تعيين كموقع انتظار لسهولة الوصول إلى سيارتك لاحقًا