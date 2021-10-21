وداعاً للصدأ.. العلماء يصنعون سكّينة من الخشب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - يدعي مطورون أنهم صنعوا شفرة مصنوعة من الخشب قادرة على “قطع شريحة لحم مثل الزبدة” وهي حادة ثلاث مرات أكثر من سكين ستانلس ستيل المعتمد.

وهي مصنوعة باستخدام عملية تصلب جديدة مما يجعل الخشب 23 مرة أقوى من المعتاد، وهي أفضل للبيئة، وفقاً للخبراء وراء هذه العملية من جامعة ميريلاند.

اليوم، تصنع السكاكين الحادة في السوق من الفولاذ أو السيراميك، وكلاهما مواد من صنع الإنسان، والتي يجب أن تكون موضوعة في فرن تحت درجات الحرارة القصوى.

ومع ذلك، فإنّ هذا السكين الجديد مصنوع من خلال جعل الخشب صلباً مثل تلك المواد، من خلال عملية من خطوتين لمعالجة الخشب كيميائياً، وتطبيق ضغط شديد.

لم يعط الفريق أي إشارة إلى متى قد تكون متاحة تجارياً، أو كم ستكلف، ولكنهم يقولون أنه يمكن أيضاً استخدام هذه التقنية لصنع مسامير خشبية صلبة.

وقال كبير المؤلفين أستاذ تنغ لي أنّ السكين يقطع شريحة اللحم المتوسطة بسهولة كبيرة، مع أداء مماثل لسكين ستيك مائدة العشاء.

وأوضح: “بعد ذلك، يمكن غسل سكين الخشب المتصلب وإعادة استخدامه، مما يجعله بديلاً واعداً للسكاكين المصنوعة من الفولاذ والسيراميك والبلاستيك ذات الاستخدام الواحد”.

في حين أنّ تقنيات معالجة الأخشاب مثل التبخير أو الضغط كانت موجودة منذ قرون، إلا أنها لم تكن قادرة على مطابقة قوة المواد التي من صنع الإنسان.

قال البروفيسور لي: “عندما تنظر حولك إلى المواد الصلبة التي تستخدمها في حياتك اليومية، ترى أن العديد منها مواد من صنع الإنسان لأن المواد الطبيعية لن ترضي بالضرورة ما نحتاج إليه.”

“لدى السليلوز، وهو المكون الرئيسي للخشب، نسبة أعلى من القوة والكثافة من معظم المواد الهندسية، مثل السيراميك والمعادن والبوليمرات، ولكنّ استخدامنا الحالي للخشب بالكاد يمس إمكاناته الكاملة.”

ولكن لأنّ فقط 40 إلى 50 في المئة من الخشب مصنوع من السليلوز، مع البقية التي تتكون من مزيج من، هيميسيلولوز واللجنين، انخفضت قوته بطريقة كبيرة.

لعلاج هذا، طور الباحثون تقنية لإزالة مكونات الخشب الأضعف دون الإضرار بهيكل السليلوز.

تبدأ عملية الخطوتين مع نزع اللجنين جزئياً من الخشب، وفقاً للي.

وأوضح الباحث: “عادة الخشب جامد جداً، ولكن بعد إزالة اللجنين، يصبح ليناً ومرناً وإلى حد ما اسفنجي”.

“في الخطوة الثانية، نقوم بالضغط الساخن من خلال تطبيق الضغط والحرارة على الخشب المعالج كيميائياً لتكثيف وإزالة الماء.”

بعد أن تم نحت المادة في الشكل المطلوب، يتم طلاءها بزيت معدني يحافظ على حدتها في الاستخدام وبعد أن يتم غسلها لاحقاً.

فحص الباحثون ما صنعوه تحت المجهر لتحديد مصدر قوته، حيث أنّ قوة المادة حساسة للغاية لحجم وكثافة العيوب، مثل الفراغات أو القنوات أو الحفر، المرئية تحت المجهر.

وقال البروفيسور لي: “إنّ العملية المكونة من خطوتين التي نستخدمها لمعالجة الخشب الطبيعي تقلل أو تزيل العيوب الموجودة في الخشب الطبيعي بشكل كبير، لذا فإن تلك القنوات لنقل المياه أو العناصر الغذائية الأخرى في الشجرة قد اختفت تقريباً”.

ويمكن أن تستخدم أيضاً هذه العملية لصناعة المسامير الخشبية، والتي تكون حادة مثل تلك الصلبة التقليدية ولكن لديها فائدة إضافية تتمثل في كونها مقاومة للصدأ.

وأظهر الباحثون أنه يمكن استخدامها لتعليق لوحة عبر ثلاث طرقات دون أي ضرر للأظافر.

كما يمكن أن تكون العملية أكثر ملاءمة للبيئة من تصنيع مواد أخرى من صنع الإنسان.

على سبيل المثال، تتطلب الخطوة الأولى غلي الخشب في حمام من المواد الكيميائية إلى 100 درجة مئوية، في حين أنّ عملية صنع السيراميك تتطلب مواد تسخين إلى بضعة آلاف من الدرجات.

وأوضح الباحثون أنه يمكن بعد ذلك إعادة استخدام المواد الكيميائية لصنع دفعة أخرى من الخشب الصلب للغاية للمساعدة في تقليل النفايات.

قال البروفيسور لي: “في مطبخنا، لدينا العديد من القطع الخشبية التي نستخدمها لفترة طويلة جداً، مثل لوح التقطيع أو عيدان تناول الطعام أو الشوبك.

‘هذه السكاكين، أيضاً، يمكن استخدامها عدة مرات إذا كنت تقوم بسنها، وشحذها، والقيام بعمليات الصيانة العادية الأخرى للمحافظة عليها.”