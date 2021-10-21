كوريا الجنوبية تنهى استعدادها لإطلاق أول صاروخ فضائي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أعلنت كوريا الجنوبية، عن انهاء كاافة الاستعدادات، لإطلاق أول صاروخ محلي الصنع إلى الفضاء، الخميس، في خطوة كبيرة على طريق إطلاق برنامج الفضاء للبلد الآسيوي.

ووُضع الصاروخ (كيه.إس.إل.في-2 نوري) ذو الثلاث مراحل والمزين بعلم كوريا الجنوبية على منصة إطلاقه في مركز نارو الفضائي قبيل الإطلاق المقرر في الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش حاملا نموذجا غير حقيقي لقمر صناعي.

والصاروخ (نوري) ويعني “العالم” مصمم لوضع حمولة وزنها 1.5 طن في مدار على ارتفاع يتراوح بين 600 كيلومتر و800 كيلومتر فوق الأرض. وتستهدف خطط كوريا الجنوبية المستقبلية إطلاق أقمار صناعية للمراقبة والملاحة والاتصالات وكذلك مسابر للقمر.

وجرى نقل الصاروخ الذي يزن 200 طن، والذي يشرف عليه معهد أبحاث الفضاء الكوري، إلى منصة إطلاقه أمس الأربعاء.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا في بيان “تم اتخاذ جميع الاستعدادات”.

وإطلاق الصواريخ مسألة حساسة في شبه الجزيرة الكورية حيث تواجه كوريا الشمالية عقوبات بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية المسلحة نوويا.

وتدعو خطط كوريا الجنوبية إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل، لكن المسؤولين ينفون أن تكون للصاروخ (نوري) أي استخدامات كسلاح في حد ذاته.

كانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخا مشابها في عام 2013 جرى تطويره بالاشتراك مع روسيا، بعد عدة تأجيلات وبضعة اختبارات فاشلة.

وقال مسؤولون لرويترز إن امتلاك وسيلة إطلاق خاصة من شأنه أن يعطي كوريا الجنوبية المرونة لتحديد أنواع الحمولات والجداول الزمنية للإطلاق، وكذلك حماية الحمولات “السرية” مثل الأقمار الصناعية لأغراض التجسس.