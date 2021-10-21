شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أصغر وحدة تحكم للألعاب فى العالم بنفس حجم طابع البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور مهندسين أمريكيين أصغر وحدة تحكم ألعاب محمولة يدويًا في العالم، وهي بحجم طابع بريدي تقريبًا، ولكنها بها إمكانية لتلعب تمامًا مثل جهاز بالحجم الكامل، وتأتي هذه الوحدة "Thumby '' من TinyCircuits ومقرها أوهايو مزودة بخمس ألعاب قديمة مثبتة مسبقًا، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة مثل Tetris وSpace Invaders وSnake.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة برمجة MicroPython ولعب ألعاب متعددة اللاعبين مع الآخرين، عن طريق كابل ربط.

ويحتوي كل جهاز Thumby على بطارية عاملة وجرس وأزرار تشغيل ومفتاح طاقة وشاشة ومنفذ micro-USB لشحن وحدة التحكم وتحديث برامجها.

كما أن الشاشة عبارة عن شاشة OLED وحلقة في الزاوية اليمنى السفلية من كل وحدة تحكم صغيرة تشبه Game Boy تتيح توصيلها بسلسلة مفاتيح تمامًا مثل حلقة المفاتيح.

وقال بين روز، المهندس الرئيسي فيThumby ، "كان هدفي مع Thumby صنع أصغر وحدة تحكم في الألعاب، وبدأت Thumby كمشروعي الشخصي، ولكن عندما رأينا ردود فعل الناس على النموذج الأولي، عرفنا أننا نريد تحويله إلى منتج TinyCircuits جديد."

وأضاف أن هذا سيسمح لمزيد من الأشخاص بوضعها على سلسلة المفاتيح الخاصة بهم، والاستمتاع بلعبها، أو حتى إنشاء ألعابهم الخاصة".

فاز الجهاز المحمول المصغر مؤخرًا بجائزة "الأفضل في العرض: المنتج الأكثر ابتكارًا" في مؤتمر GDex في كولومبوس بأوهايو، حيث تم الإشادة بالتصميم على وجه الخصوص لأنه يمكن أن يساعد في تعريف المبتدئين بالبرمجة بطريقة ممتعة.