شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 وiPhone XR والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone xr كما يلى:
هاتف iPhone 13:
هاتف iPhone 13:
الشاشة:شاشة 6.1 بوصة.
نوع الشاشة:شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2532× 1170بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic .
الذاكرة الداخلية:500GB.
نظام التشغيل:iOS (15.x) .
البطارية: بقوة 3240 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
هاتف iPhone XR
الشاشة: 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: IPS LCD.
دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.
المعالج: A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 64GB.
نظام التشغيل:iOS (14.x).
البطارية: 2942 mAh.
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.
الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.
الوزن:194 جرام.