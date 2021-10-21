الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 وiPhone XR

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 وiPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone xr كما يلى:
هاتف iPhone 13:

الشاشة:شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة:شاشة OLED.

 

 دقة الشاشة: بدقة 2532× 1170بيكسل.

 

المعالج: معالج A15 Bionic .

 

 الذاكرة الداخلية:500GB.

 

نظام التشغيل:iOS (15.x)  .

 

البطارية: بقوة 3240 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

 

 

هاتف iPhone XR

الشاشة: 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

 

 دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

 

 المعالج: A12 Bionic.

 

 الذاكرة الداخلية: 64GB.

 

 نظام التشغيل:iOS (14.x).

 

البطارية: 2942 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

 

 الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

 

 الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

 

 الوزن:194 جرام.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا