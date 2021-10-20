شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تغرم فيس بوك 70 مليون دولار لخرق النظام في صفقة Giphy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية غرامة على فيسبوك قدرها 50.5 مليون جنيه إسترليني (69.6 مليون دولار) لخرقها أمرًا صدر خلال تحقيقها في شراء عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية لمنصة GIF Giphy.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إن فيس بوك تعمد إخفاقها في الامتثال لأمرها، وكانت العقوبة بمثابة تحذير بعدم وجود شركة فوق القانون، فيما تعرض فيسبوك لانتقادات متزايدة من المنظمين والمشرعين بشأن ممارساته التجارية، وقالت إنها تختلف بشدة مع هيئة أسواق المال.

وقال المنظم إن فيس بوك فشل في تقديم تحديثات كاملة حول امتثاله لمتطلبات الاستمرار في التنافس مع Giphy وعدم دمج عملياته مع Giphy أثناء التحقيق، وقالت الهيئة العامة لسوق المال إن فيسبوك لم يقدم المعلومات المطلوبة ، على الرغم من التحذيرات المتعددة، واعتبر أن عدم امتثاله متعمد.

وقال جويل بامفورد، كبير مديري الاندماجات في "جويل بامفورد"، "لقد حذرنا فيسبوك من أن رفضه تزويدنا بمعلومات مهمة كان خرقًا للأمر، ولكن حتى بعد فقدان استئنافه في محكمتين منفصلتين، استمر فيسبوك في تجاهل التزاماته القانونية". CMA، "يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لأي شركة تعتقد أنها فوق القانون".

وقد تردد كلمات بامفورد صدى كلمات محامية العمل الأمريكية سيما ناندا يوم الثلاثاء بعد أن وافق فيسبوك على دفع ما يصل إلى 14.25 مليون دولار لتسوية الدعاوى المدنية بشأن التزامه بقواعد التوظيف.

وقال تقرير إعلامي يوم الأربعاء إن فيسبوك كان يخطط لتغيير علامته التجارية ، وهو تغيير من المرجح أن يرى شركة أم تشرف على علاماتها التجارية، وردًا على غرامة هيئة أسواق المال، قال فيسبوك: "نحن نختلف بشدة مع قرار هيئة أسواق المال غير العادل بمعاقبة فيسبوك لأفضل منهج للامتثال، وهو ما وافقت عليه الهيئة نفسها في النهاية، والتى قالت"سنراجع قرار هيئة أسواق المال وننظر في خياراتنا".