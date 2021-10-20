شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن أجهزة MacBook Pro 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد MacBook Pro (2021) هو الكمبيوتر المحمول الذي يغير قواعد اللعبة والذي يأتي مع المعالج الجديد وخيارات عرض 14 و 16 بوصة، حيث يشتمل طرازا MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة على رقاقات M1 Pro و M1 Max وتتميز بإطارات أرق وشاشات محسّنة مع معدل تحديث مرتفع.

متى يمكنني شراء MacBook Pro الجديد؟ يمكنك طلب MacBook Pro الجديد مسبقًا على موقع Apple الإلكتروني، حيث سيتم شحن الطلبات الأولى يوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

كيف تختلف طرازي MacBook Pro مقاس 16 بوصة و 14 بوصة؟ كيف تختلف طرازي MacBook Pro مقاس 16 بوصة و 14 بوصة؟ تم إطلاق جهاز MacBook Pro الجديد (MBP) بحجمين - 16 بوصة و 14 بوصة، ويعمل الكمبيوتر الدفتري مقاس 16 بوصة بمعالج إنتل، في حين أن طراز 14 بوصة هو الإضافة الجديدة لعائلة أجهزة Mac.

وكلا النموذجين متطابقان في التصميم والميزات، فقط نقاط العرض والسعر مختلفة. علاوة على ذلك ، فإن طراز 14 بوصة أصغر حجمًا من جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة.

ما هي تقنية العرض المستخدمة في MacBook Pro 2021؟ استخدمت Apple تقنية شاشة mini-LED في جهاز MacBook Pro الجديد بمقاس 14 بوصة و 16 بوصة، وتتشابه تقنية العرض هذه قليلاً مع تقنية OLED مما ينتج عنه تباين أفضل للصور ونطاق ديناميكي أكبر.

ويأتي الطراز مقاس 16 بوصة مع مساحة نشطة مقاس 16.2 بوصة مع 7.7 مليون بكسل، بينما يحتوي الطراز مقاس 14 بوصة على منطقة نشطة مقاس 14.2 بوصة بدقة 5.9 مليون بكسل، توجد حدود أرق في أعلى وجوانب شاشات MacBook Pro الجديدة. أيضًا ، تتمتع شاشاتهم بمعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز.

هل يأتي MacBook Pro 2021 بنوتش؟ نعم ، يحتوي جهاز MacBook Pro 2021 الذي تم إطلاقه حديثًا على نوتش، يحتوي النوتش على كاميرا بدقة 1080 بكسل للكمبيوتر المحمول.

هل يوجد شريط لمس على MacBook Pro الجديد؟ لا يأتي MacBook Pro الجديد بشريط لمس، يحتوي على صف من مفاتيح الوظائف بالحجم الكامل في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح.

هل يحتوي MacBook Pro على المزيد من منافذ الاتصال؟ يحتوي طراز MacBook Pro 2021 الجديد على المزيد من منافذ الاتصال التي تشمل ثلاثة منافذ Thunderbolt 4 وفتحة بطاقة SD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ HDMI وشحن MagSafe وهو الموصل الذي يسمح للمستخدم بتوصيل الكمبيوتر المحمول بسرعة للشحن، بالإضافة إلى ذلك، تدعم طرازات MacBook Pro الجديدة الشحن السريع.

كيف هو نظام الصوت في MacBook Pro 2021؟ يأتي جهاز MacBook Pro 2021 الجديد مزودًا بنظام صوتي مكون من ستة مكبرات صوت مع مكبري ترددات عالية وأربعة مكبرات صوت ووفر تعمل على إلغاء القوة، كما يدعم نظام الصوت الخاص به الصوت المكاني الذي يوفر تجربة تشبه المسرح.

MacBook Pro 2021 مثبّت مسبقًا مع أي إصدار من macOS؟ تم تثبيت طرازات MacBook Pro 2021 مسبقًا مع macOS Monterey ، أحدث إصدار من macOS.