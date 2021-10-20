قفزة قياسية في أرباح “نتفليكس”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت خدمة البث الأمريكية “نتفليكس”، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 180% تقريبا، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية، ليسجل 1.449 مليار دولار.

وبلغ صافي الدخل لكل سهم 3.19 دولار ارتفاعا من 1.74 دولار في العام السابق، وفقا للبيانات المالية المعلنة من قبل الشركة.

وبلغت إيرادات “نتفليكس” خلال الفترة المشار إليها في التقرير الفصلي، نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي خدمة البث الرقمي حول العالم، بما في ذلك الوافدون الجدد، 214 مليون مشترك في الربع الثالث.

في الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركة من نجاح مسلسل الدراما الكورية الجنوبية “لعبة الحبار”، الذي ظهر لأول مرة في 17 سبتمبر/ أيلول واكتسب شهرة عالمية بسرعة.

في المسلسل، يعاني الأبطال، من صعوبات مالية، ويضطرون للمشاركة في ألعاب البقاء على قيد الحياة ويقاتلون من أجل الحصول على جائزة نقدية كبيرة.

تتوقع الشركة أنه خلال الربع الرابع من عام 2021، سيصل صافي أرباحها إلى 365 مليون دولار وستصل الإيرادات إلى 7.712 مليار دولار.

يقع المقر الرئيسي لشركة “نتفليكس”، التي تأسست عام 1997، في لوس جاتوس، كاليفورنيا، وفي عام 2002 طرحت أسهمها في بورصة “ناسداك” وبلغت قيمتها آنذاك نحو 220 مليون دولار، لتقفز بعد ذلك إلى 278 مليار دولار بحلول هذا العام، وفقا لبيانات موقع “كومبنيز ماركت كاب”.

تعمل خدمة الفيديو المدفوعة في أكثر من 190 دولة حول العالم، وبالإضافة إلى البث، تعمل الشركة منذ عام 2013، في إنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها.