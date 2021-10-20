أزمة جديدة لفيسبوك.. غرامة مالية تتجاوز 60 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 ساعات

فرضت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية، اليوم الأربعاء، غرامة على شركة “فيسبوك”، بلغت أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لفشلها “المتعمد” في توفير معلومات مرتبطة باستحواذها على شركة الرسوم المتحركة الناشئة “جيفي” Giphy.

وأفادت “هيئة مراقبة المنافسة والأسواق” بأن الغرامة التي بلغت قيمتها 50.5 مليون جنيه إسترليني (69.5 مليون دولار أميركي، 60 مليون يورو) فُرضت بسبب “الرفض المتعمد للإبلاغ عن المعلومات المطلوبة” كافة، بشأن عملية الشراء التي تمّت العام الماضي.

ونبهت الهيئة البريطانية إلى أن هذه الغرامة “يجب أن تكون بمثابة تحذير لأي شركة تعتقد أنها فوق القانون”.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي يكتشف فيها أن شركة انتهكت عن قصد مثل هذا الإجراء.

وأصدرت “فيسبوك” بياناً جاء فيه: “نحن نختلف بشدة مع القرار غير العادل الذي اتخذته الهيئة (…) سنراجع القرار، وسندرس خياراتنا”.

تأتي الغرامة في الوقت الذي تواجه فيه “فيسبوك” عاصفة من الانتقادات، منذ تسريب بيانات داخلية كشفت أنها على دراية بالآثار السلبية لمنصاتها على المستخدمين الأصغر سناً، وتحديداً “إنستغرام”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأميركية أن “فيسبوك” وافقت على دفع ما يصل إلى 14 مليون دولار أميركي، لتسوية دعوى قضائية حكومية تتهمها بتفضيل المهاجرين على المواطنين، في آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة.

في المملكة المتحدة، أضافت “هيئة مراقبة المنافسة والأسواق” اليوم الأربعاء أنها غرمت فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني، لتغيير كبير مسؤولي الامتثال في مناسبتين منفصلتين، من دون طلب الموافقة أولاً.

ولفتت إلى أن تحقيقها في استيلاء “فيسبوك” على Giphy لا يزال مستمراً.

كانت “فيسبوك” قد أعلنت عن شرائها Giphy في مايو/أيار 2020، مقابل 400 مليون دولار أميركي.