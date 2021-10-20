مستخدمو الإنترنت يعثرون على “جزيرة غامضة” وسط المحيط في خرائط “غوغل”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 9 ساعات

أثارت جزيرة غامضة على خرائط “غوغل” ضجة واسعة بين مستخدمي الإنترنت، حيث بدت كأنها “ثقب أسود” كبير وسط المحيط.

ونشر أحد مستخدمي مدونة Reddit صورة للجزيرة من خرائط “غوغل” دون أن يقدم أي تفاصيل عن إحداثيات كتلة الأرض هذه على شكل مثلث تقريبا، والتي أدت إلى وابل من النظريات المختلفة على الشبكات الاجتماعية حول سبب لونها الداخلي.

ومع ذلك، فإن صورة خرائط “غوغل” التي قدمها المستخدم على Reddit كانت واضحة وتظهر بحرا هادئا في الجزء الخارجي من الجزيرة، مع أموج متقطعة تتكسر على الشواطئ، بينما وسط الجزيرة معتم بالكامل، والسبب في ذلك غير معروف.

واعتقد بعض المستخدمين أنها ربما تخضع للرقابة لأنها لا تبدو وكأنها جزيرة عادية في خرائط “غوغل”.

وقال أحد مستخدمي Reddit: “يبدو أنها خاضعة للرقابة لسبب ما”. ووافق آخر قائلا: “أظن أنها خاضعة للرقابة .. لن يكون من المنطقي أن يكون التكوين الطبيعي أسود في مثل هذه الجزيرة المرجانية الصغيرة الضحلة”. حتى أن أحدهم قال مازحا إنها قد تكون الجزيرة في المسلسل التلفزيوني الشهير “لوست”.

وتمكن أحد المستخدمين من تحديد موقع الجزيرة على خرائط “غوغل” واتضح أنها جزيرة فوستوك (Vostok Island) غير المأهولة، في المنطقة الوسطى من المحيط الهادئ، وهي جزء من جزر لاين التي تنتمي إلى جمهورية كيريباتي. أما بالنسبة للون الأسود من الداخل، فقد اقترح أحد مستخدمي الإنترنت أن الجزيرة بأكملها مغطاة بالأشجار، وبالتالي فإن المركز الأسود الذي أشعل النقاش هو في الواقع غابة خضراء داكنة كثيفة للغاية مكونة من أشجار الحوقم (Pisonia).