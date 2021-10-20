قريبا.. كاميرا سناب شات في هواتف غوغل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - كجزء من عرض منتجاتها الأخير، قامت شركة جوجل بمعاينة وظيفة Quick Tap to Snap القادمة لأجهزة بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، التي تمكن المستخدمين من التقاط صورة أو مقطع فيديو في سناب شات مباشرة من شاشة القفل.

وباستخدام وظيفة النقر المزدوج في الجزء الخلفي من هاتف بيكسل، تتمكن بعد ذلك من الوصول مباشرة إلى كاميرا سناب شات، إذا كان التطبيق مثبتًا لديك.

وقالت شركة سناب: نجعل كاميرا سناب شات لأول مرة قابلة للوصول مباشرة من شاشة قفل الهاتف.

ومن خلال النقر على الجزء الخلفي من هاتفك، يمكنك إنشاء لقطات واستخدام العدسات مباشرةً من شاشة القفل دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك.

وبمجرد أن تصبح اللقطة جاهزة للمشاركة، سجل الدخول إلى هاتفك لإلغاء قفل تجربة التطبيق الكاملة مباشرةً.

ولا يزال يتعين عليك تسجيل الدخول إلى جهازك لإرسال اللقطات. ولكن لا يزال هذا إقرارًا مهمًا إلى حد ما بقيمة سناب، حيث يتم تضمين الوظيفة في الهاتف مباشرة، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء المحتوى.

ويبدو أن جوجل تتطلع إلى استخدام مصداقية سناب شات لبيع المزيد من هواتف بيكسل. ولكن في كلتا الحالتين، تعد شراكة أخرى قيّمة لشركة سناب، حيث تقوم الشركة أيضًا بتشكيل روابط قوية مع آبل بشأن أحدث أدوات وعمليات الواقع المعزز.

وقالت سناب: نحن نتعاون أيضًا مع جوجل لإطلاق عدسات الواقع المعزز الحصرية، بالإضافة إلى دعم بعض ميزات بيكسل، مثل Ultra Wide Angle والترجمة المباشرة داخل كاميرا سناب شات والدردشة عبر بيكسل 6 وبيكسل 6 برو. يمكنك التقاط اللقطات بزاوية واسعة والتحدث أيضًا إلى أصدقائك بأكثر من 10 لغات وترجمة المحادثات في الوقت الفعلي.

تؤكد الشراكة الجديدة على حضور سناب المتنامي كمزود رئيسي للواقع المعزز. مع روابط مباشرة الآن إلى أكبر مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة على هذا الكوكب.

وقد يساعد ذلك سناب في تسهيل المرحلة التالية من اتصال AR بشكل أفضل. ومن المحتمل أن تتطلب نظارات AR الاتصال بجهاز محمول لتسهيل الوظائف الكاملة.

وتعمل آبل على تطوير نظارات الواقع المعزز. وذكرت التقارير في الشهر الماضي أن نظارتها قد يتم ربطها لاسلكيًا بهاتف أو جهاز مشابه. وذلك للحصول على أكثر الميزات تقدمًا.

وقد يصبح هذا عائقاً أمام جهاز الواقع المعزز الخاص بشركة فيسبوك. ويعني ذلك أن فيسبوك بحاجة إما لإنشاء نظارات أكبر حجمًا أو إطلاق هاتف أو ما شابه.

وفي غضون ذلك، تتمكن آبل وجوجل من الاعتماد على أجهزة iOS وأندرويد الموجودة في كل مكان لتشغيل نظارات الواقع المعزز.

وإذا تمكنت سناب من ترسيخ علاقتها مع كلتا الشركتين. فقد يمهد ذلك الطريق لإصدار أكثر تقدمًا من نظارات Spectacles في وقت ما في المستقبل القريب.