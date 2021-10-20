“فيسبوك” تستعد لإطلاق محفظتها الرقمية الجديدة “نوفي”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلقت شركة “فيسبوك” محفظتها الرقمية الجديدة للعملات الرقمية تحت اسم “نوفي”، وعينت “كوين باس” للمساعدة في الخدمات اللوجستية.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي عبر بيان، أن “نوفي” التي يتم طرحها في برنامج تجريبي صغير في الولايات المتحدة وغواتيمالا، ستمكن الناس من إرسال واستقبال الأموال عبر الحدود بشكل فوري وآمن وبدون رسوم.

وسيتعامل مستخدمو محفظة “نوفي” بعملة “يو إس دي بي” المستقرة والتي تحتل المرتبة المائة من حيث القيمة السوقية بين العملات المشفرة والمرتبطة بالدولار الأمريكي.

ومن جانبها، قالت “كوين باس” إنها ستقوم بتخزين العملات المشفرة التي سيقدمها “فيسبوك” للمستخدمين الذين يشتركون في الإصدار التجريبي المبكر من محفظة “نوفي”.

وصعد سهم “كوين باس” بنسبة 3.4% عند 303.45 دولار في الساعة 10:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصل إلى 307.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.