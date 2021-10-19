ما الذي دفع بيتكوين لتكسر حاجز الـ (63 ألف دولار)؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

وصل سعر بيتكوين (BTC) إلى ٦٣٠٠٠ دولار اليوم الثلاثاء، حيث شهد انطلاق أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة (ETF) خاضع للتنظيم إقبالًا قويًا.

وأظهرت بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوياته منذ ١٦ أبريل حيث بدأ صندوق برو شيرز بيتكوين ستراتيجي إي تي إف التداول تحت مؤشر BITO في بورصة نيويورك.

وقد افتتح BITO عند أقل من ٤٠ دولارًا بقليل، ووصل بسرعة إلى أعلى المستويات المحلية عند ٤٢,٠٩ دولارًا في اكتشاف الأسعار قبل التوحيد.

وقد أدت قوة الإطلاق إلى تهدئة المخاوف من أن السوق سوف يسقط على العكس من فتح الولايات المتحدة فيما من شأنه أن يشكل حدثًا كلاسيكيًا يتمثل في “شراء الإشاعة وبيع الأخبار”.

كان التقلب لا يزال متفشيًا في وقت كتابة هذه المقالة، مع انتظار المعلقين لمعرفة ما سيحدث في نهاية المطاف في الساعات القليلة الأولى للصندوق المتداول بالبورصة.

وردًا على الانتقادات المنفصلة التي وجهت إلى أول صندوقين من صناديق الاستثمار المتداولة يتم إطلاقهما، وكلاهما يعتمد على عقود بيتكوين الآجلة، جادل دان هيلد، قائد النمو بكراكن، في الوقت نفسه، بأن نفس المخاوف قد أحاطت بإطلاق تلك العقود الآجلة في أواخر عام ٢٠١٧. وفي النهاية، لم يكن هناك أساس من الصحة.

في السياق، أكدت عملاقة الاستثمار المؤسسي غراي سكيل يوم الثلاثاء أنها تقدمت بطلب لتحويل منتج بيتكوين الرائد الخاص بها إلى صندوق متداول بالبورصة.

وسوف يتم تداول غراي سكيل بيتكوين تراست، الذي يتم تداوله تحت رمز GBTC، تحت رمز بيتكوين الجديد في حالة الموافقة عليه.

حيث قال مايكل سونينشين الرئيس التنفيذي في تعليقات الفيديو: “من حيث نجلس، لم نشهد أبدًا نضجًا أكبر داخل النظام البيئي للأصول الرقمية، ونحن على ثقة من أن هذه هي الخطوة التالية في رحلة دورة حياة GBTC”.