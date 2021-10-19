شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أشهر 4 منصات اجتماعية لتقديم خدمة الدردشة الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل فيسبوك على توسيع انتشار خاصية غرف الصوت الحية التي أطلقتها في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي لتصبح على المستوى العالمي، وفقاً لتقرير نشره موقع The Verge، وبالإضافة إلى الشخصيات العامة وصناع المحتوى، توفر فيسبوك الخاصية التي تنافس كلوب هاوس لتصبح متاحة للمجموعات أيضاً.

وربما توحي هذه الأنباء بأن خدمات الدردشة الصوتية سيكون المستقبل لها في عالم التواصل الاجتماعي، لكن بالنظر إلى الاهتمام الإعلامي بها، نجد أن هناك تراجعاً كبيراً، فلم يعد لها نفس الزخم الذي شهدناه في بدايات العام الجاري 2021.

وفيما يتعلق بمنصات الدردشة الصوتية بشكل عام، هناك تقرير منشور على موقع highfidelity يتناول الحديث عن أبرز 4 منصات اجتماعية لتقديم خدمة الدردشة الصوتية ويتضمن الآتي:

1. Clubhouse

كان من أول التطبيقات التي بدأت في هذا المجال العام الماضي مع بداية انتشار فيروس كورونا الذي أجبر الناس على التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد وجعلهم بحاجة للتواصل عبر المنصات.

وحسبما قال موقع tellerreport، تراجعت شعبية كلوب هاوس بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، تم تحميل التطبيق فبراير الماضي 9.6 مليون مرة عندما بلغ ذروته، لكنه تراجع في مارس إلى 2.7 مليون تحميل جديد، وواصل تراجعه في أبريل إلى 922 ألف مستخدم جديد. لكن التقرير قال إن المستخدمين المتواجدين ما زالوا نشطين، غير أن التطبيق لم يعد يجتذب كثيراً من المستخدمين الجدد كما كان يفعل سابقاً.

2. Twitter Spaces

سرعان ما بدأت شبكات التواصل العملاقة بتقليد كلوب هاوس، فقدمت تويتر خدمة Spaces التي جاءت في ديسمبر 2020 لدى مجموعة صغيرة من المستخدمين ثم أصبحت متاحة للعامة في مايو، وتسمح تويتر للمستخدم الذي لديه 600 متابع أو أكثر باستضافة جلسة على Spaces.

ورغم عدم توافر بيانات واضحة عن عدد المستخدمين لهذه الخدمة بالذات، لكن عدد مستخدمي تويتر النشطين يومياً يبلغ 192 مليوناً حسب إحصائية الربع الرابع من العام الماضي، وفقاً لموقع fastcompany.

وخلافاً لكلوب هاوس، من الصعب الحصول على بيانات وإحصائيات عن Twitter Spaces إن لم تنشرها الشركة، لأن مستخدمي هذه الخدمة هم أنفسهم مستخدمو تويتر، خصوصاً أن الشركة قالت «دائماً ما كنتم تتابعون الناس من أجل تغريداتهم، ويسمح لكم Spaces الآن بسماع أصواتهم والتحدث عما يجري الآن وما هو الأهم بالنسبة لكم – مباشرة.».

ويبدو أن Spaces لن تجذب لتويتر مستخدمين جدداً، لكنها على الأقل ستبقي مستخدميها بدلاً من تركهم يذهبون إلى كلوب هاوس وغيره من التطبيقات من أجل التحدث إلى الآخرين في خدمات الدردشة الصوتية.

3. Facebook Live Audio Rooms

بعد إعلان فيسبوك عن توفير الخاصية عالمياً، من المفترض أن تصبح Live Audio Rooms من أهم خدمات الدردشة والجلسات الصوتية، خصوصاً أن فيسبوك تعتبر الشبكة الأكبر من حيث عدد المستخدمين عالمياً.

وعلينا أن ننتظر بعض الوقت لنرى إن كانت فيسبوك ستزيد من شعبية الدردشات الصوتية على منصتها العملاقة. كما سننتظر لبعض الوقت لنراقب إحصائيات هذه الخدمة ونرى إن كانت الأرقام ستصل إلى مستويات عالية، فقد تكون خدمة الدردشة الصوتية على فيسبوك مؤشراً على زيادة شعبية الدردشات الصوتية أم تراجعها حول العالم.

4. Spotify Greenroom

تسمح Greenroom للفنانين وصناع المحتوى بالتواصل مع معجبيهم ومتابعيهم وأصدقائهم في الغرف الصوتية الحية، وتوجد ميزة لدى Greenroom وهي إمكانية تسجيل الدردشة، وبعد انتهاء الجلسة، يمكن لصانع المحتوى أن يطلب ملفاً صوتياً يستطيع بعد ذلك تحويله إلى حلقة مدونة صوتية.

وفي تقرير نشره موقع techcrunch أواخر يوليو الماضي، بلغ عدد مرات تحميل التطبيق على iOS أكثر من 140 ألفاً. أما على اندرويد، فقد بلغ عدد مرات التحميل 100 ألف مرة. ويرى التقرير إن هذا العدد ضئيل، فقد قال إن كلوب هاوس تم تحميله حتى تلك الفترة 30.2 مليون مرة في المجمل.