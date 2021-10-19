شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة فحص هاتفك لأيفون للبحث عن كلمات المرور المخترقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد "الباسورد" سلاح ذو حدين، فبينما تؤمن كلمة المرور القوية حسابك من المتسللين، فإن كلمة المرور الضعيفة / المخترقة يمكن أن تعرض بياناتك وأمانك على الإنترنت للخطر.

لكن هل تعلم أن جهاز أبل الخاص بك يحتوي على ميزة أمان إلكتروني يمكنها إخبارك ما إذا كانت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك لبعض التطبيقات قد ظهرت في تسرب بيانات؟ نعم، يمكن لجهاز iPhone الخاص بك معرفة ما إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بحسابك على Amazon و Google و Netflix وغيرها.

لا يمكنها فقط إخبارك بهذا، ولكنها تتيح لك أيضًا تغيير كلمة المرور لموقع الويب بخطوات سريعة وسهلة.

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone / iPad.

2. قم بالتمرير لأسفل وانتقل إلى كلمات المرور، اضغط عليها.

3. إذا تم اختراق كلمة المرور لأي من حساباتك على الإنترنت - Google أو Twitter أو Amazon ، فسترى "توصيات الأمان" هنا.

4. انقر فوق توصيات الأمان لمعرفة كلمة المرور التي بها مشكلة في الحساب أو ظهرت في تسرب بيانات، سيُعلمك هذا القسم أيضًا بعدم وجود كلمة مرور ضعيفة واحتمال اختراقها.

5. يمكنك إما تغيير كلمة المرور على موقع الويب أو حذف الإدخال من القائمة.