شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: أرسلنا أكثر من 50 ألف تحذير للمستخدمين بشأن عمليات القرصنة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جوجل إنه حتى الآن في عام 2021 ، أرسلت أكثر من 50 ألف تحذير إلى أولئك الذين كانت حساباتهم هدفًا لمحاولات تصيد أو برامج ضارة مدعومة من الحكومات، بزيادة قدرها 33 في المائة تقريبًا عن هذا الوقت في عام 2020.

وقالت الشركة إنها ترسل عن قصد هذه التحذيرات على دفعات لجميع المستخدمين الذين قد يكونون في خطر، بدلاً من اللحظة التي تكتشف فيها الشركة التهديد بنفسها حتى لا يتمكن المهاجمون من تتبع استراتيجيات الدفاع.

وقالت الشركة في أحد المنشورات: "في أي يوم من الأيام ، تتعقب TAG أكثر من 270 مجموعة مهاجمين مستهدفة أو مدعومة من الحكومة من أكثر من 50 دولة، وهذا يعني أن هناك عادة أكثر من عنصر تهديد واحد وراء التحذيرات".

وذكرت المدونة أن بعضًا من أبرز الحملات التي أوقفتها الشركة هذا العام من مهاجم مختلف مدعوم من الحكومة - APT35 -والتى تقوم بانتظام بحملات تصيد تستهدف المستخدمين المعرضين لمخاطر عالية.

وفي أوائل عام 2021 ، اخترقت APT35 موقعًا إلكترونيًا تابعًا لجامعة بريطانية لاستضافة مجموعة أدوات تصيد، وأرسل المهاجمون رسائل بريد إلكتروني بها ارتباطات إلى موقع الويب هذا لجمع بيانات اعتماد لمنصات مثل Gmail و Hotmail و Yahoo.

وفي مايو من العام الماضي ، اكتشفت Google أن APT35 حاولت تحميل برامج التجسس على متجر Google Play، وقد تم إخفاء التطبيق على أنه برنامج VPN يمكنه ، إذا تم تثبيته ، سرقة معلومات حساسة مثل سجلات المكالمات والرسائل النصية وجهات الاتصال وبيانات الموقع من الأجهزة.