غوغل: اعتمادنا على الطاقة المتجددة يستهدف جذب “المواهب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل” إن هدف الشركة للوصول إلى الحياد الكربوني والاعتماد على الطاقة المتجددة يستهدف جذب المواهب وليس محاربة تغير المناخ فحسب.

وذكر “سوندار بيتشاي” في تصريحات لمحطة “بلومبرغ”: “إذا لم تفعل ذلك بشكل صحيح، فلن تكون قادرًا على جذب المواهب، عندما أنظر إلى جيل الشباب لا أستطيع أن أراهم يختارون العمل في شركة يشعرون أنها تتسبب في التلوث”.

وتستمر حرب الشركات التكنولوجية الكبرى في جذب الموظفين، مع تقييم الموظفين لسياسة العمل من المنزل التي تقدمها الشركات.

وكانت “غوغل” قد وافقت على 85% من إجمالي 10 آلاف طلب تلقتها من الموظفين للعمل عن بعد أو تغيير أماكن العمل الخاصة بهم.