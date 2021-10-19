شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن جهاز MacBook Pro جديد بشاشتين 14 و 16 بوصة مع نوتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن إعادة تصميم جهاز MacBook Pro، والذي يتضمن الآن شاشة مقاس 14 بوصة ونسخة أخرى بقياس 16 بوصة، وشرائح M1 Pro و Max الجديدة من أبل، ونوتش ، ومجموعة واسعة من المنافذ بالإضافة إلى منافذ Thunderbolt القياسية - كما أنه يعيد منفذ HDMI و SD.





كما يضيف الجهاز موصل MagSafe 3 للشحن (على الرغم من أنه يمكنك أيضًا شحنه باستخدام منافذ Thunderbolt، ويبدأ بسعر 1999 دولارًا ويمكن طلبه "اليوم" لنسخة 14 بوصة، و 2,499 دولار لنسخة 16 بوصة

ويشتمل الجهاز على شاشة ProMotion MiniLED مقاس 14.2 بوصة 120 هرتز، والتي تحمل علامة أبل التجارية "Liquid Retina Pro XDR"، وتتميز بإطارات أنحف من الجيل السابق ولكنها تحتوي أيضًا على شق يحتوي على كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل ولكن ليس نظام FaceID من أبل، ومن حيث الدقة، يعمل الطراز مقاس 14 بوصة عند 3024 ×1964.

ويمكنك تهيئة جهاز MacBook Pro بشرائح M1 Pro أو M1 Max الجديدة من أبل، ويحتوي كلاهما على 10 نوى لوحدة المعالجة المركزية - يمكن أن يحتوي Pro على 14 أو 16 نواة GPU، بينما يحتوي Max على 24 و 32 نواة GPU، ويأتي جهاز MacBook Pro الجديد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ويمكنك الترقية إلى 32 جيجابايت باستخدام M1 Pro ، أو 64 جيجابايت مع M1 Max.

وبالإضافة إلى جميع المنافذ الجديدة، فإن جهاز MacBook Pro يعلن عن منفذ Thunderbolt ثالث مقارنةً بنظيره مقاس 13 بوصة، وقد أصبحت منافذ Thunderbolt الآن Thunderbolt 4، وهي ترقية من منافذ Thunderbolt 3 في الطرز السابقة.

ولعل إعادة التصميم هي الأولى الرئيسية في تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الاحترافية من أبل منذ عام 2016، وهو العام الذي جلب لوحات مفاتيح الفراشة المشؤومة، وشريط Touch Bar ، و Thunderbolt 3 كنوع قياسي ووحيد (باستثناء مقبس سماعة الرأس ، بالطبع ).

كما يمثل عودة الشاشة ذات الحجم المتوسط ​​14 بوصة ، والتي لم تضعها أبل على جهاز كمبيوتر محمول منذ 2005 iBook G4، وبشكل أساسي، على الرغم من ذلك، يبدو أن هذا الكمبيوتر المحمول يمثل تغييرًا جديدًا من أبل - فقد تخلصت إعادة تصميم 2016 من المنافذ، والآن عادت، كما أضافت أبل أيضًا Touch Bar في عام 2016، وتم استبداله أيضًا بمجموعة من مفاتيح الوظائف.