شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن معالجات M1 Pro و M1 Max المصممة لجهاز MacBook Pro الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل في حدثها "Unleashed" اليوم عن معالجات M1 Pro و ‌M1‌ Max، وهما شريحتان خلفيتان مصممتان خصيصًا لشريحة السيليكون الأصلية ‌M1‌ من أبل، حيث سيتم تشغيل MacBook Pro الجديد بواسطة الرقائق الجديدة.

ويتميز الطراز ‌M1‌ Pro بما يصل إلى 10 أنوية لوحدة المعالجة المركزية، مع ثمانية نوى عالية الأداء واثنين من النوى الموفرة للطاقة، ومن حيث الرسومات، يحتوي ‌M1‌ Pro على وحدة معالجة رسومات ذات 16 نواة، والتي تصل قوتها إلى ضعف قوة M1‌، ولديه ضعف عرض واجهة الذاكرة مع ما يصل إلى 32 جيجا بايت من الذاكرة الموحدة.

ويعتمد الطراز ‌M1‌ Max على الطراز ‌M1‌ Pro، ويبدأ بواجهة ذاكرة مزدوجة تصل إلى 400 جيجا بايت / ثانية وذاكرة موحدة تصل إلى 64 جيجا بايت مع 57 مليار ترانزستور، ويحتوي على نفس وحدة المعالجة المركزية ذات 10 أنوية، ولكن وحدة معالجة الرسومات 32 نواة أسرع بما يصل إلى سبع مرات، وهو أداء مشابه للرسومات المنفصلة مع استخدام طاقة أقل بنسبة 70٪.