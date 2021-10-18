شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن سماعات AirPods 3.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سماعة AirPods جديدة ومحسّنة خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد الآن، حيث تتمتع سماعات الأذن الجديدة بعمر أطول للبطارية والصوت المكاني لتجربة استماع أفضل.

وقد وعدت أبل بمزيد من التحكم في الموسيقى الخاصة بك وستؤدي المكالمات الهاتفية إلى تحسين المستشعرات، وقالت إن الجيل الثالث من AirPods يمكن أن يوفر قاعدة قوية و "ترددات واضحة ونظيفة وعالية".

كذلك فإن AirPods مقاومة للعرق والماء، كما أن لديهم أيضًا تصميم محيطي جديد يوفر الصوت مباشرة إلى أذنيك، ويجب أن يتم تخصيص الصوت لك في الوقت الفعلي حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى كما كان من المفترض أن يتم سماعها.

ويوجد أيضًا إعداد بلمسة واحدة ، والذي سيقوم تلقائيًا بإقران AirPods الخاص بك بأجهزة أخرى، كما زاد عمر البطارية إلى ست ساعات، كما تمت إضافة MagSafe والشحن اللاسلكي إلى العلبة.

ويمكنك طلب AirPods الجديدة اليوم وستكون متاحة الأسبوع المقبل، وستكون متاحة بسعر 179 دولارًا.