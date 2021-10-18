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تكنولوجيا: أبل تكشف عن مميزات جديدة لخدمة الموسيقى التابعة لها

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القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمر اليوم المنعقد بمقر Apple Park، قال "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لشركة أبل: "نركز اليوم على مجالين مهمين: الموسيقى وجهاز Mac"، وأضاف كوك: "تعد AirPods واحدة من أكثر المنتجات الموسيقية شهرة التي أنشأناها على الإطلاق.

 

وقال "كوك" إن جميع أجهزته تتمتع بجودة صوت رائعة، حيث تعمل عبر سلسلة كاملة من أجهزتها التي تحتوي على مكبرات صوت، واستكمل :"في هذا الخريف، نرتقي بتجربة Apple الموسيقية إلى أبعد من ذلك."

 


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وأشار إلى أنه تم تحديث Siri بقوائم تشغيل Apple Music جديدة للحالات المزاجية والأنشطة ، مثل "حفل عشاء" و"استرخ قبل النوم"، حيث يمكن لـ Siri تشغيل قوائم تشغيل جديدة بناءً على استفسارات اللغة الطبيعية.

 

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وكشف كوك عن أن اشتراك Apple Music الجديدة "الخطة الصوتية" لاستخدامها فقط عبر الصوت حوال 4.99 دولارات شهريًا، وهي متوفرة في 17 دولة ومنطقة ابتداء من خريف هذا العام.

 

مع ملاحظة أن "Voice " هي شخص واحد فقط ، تعمل فقط مع Siri ولكن على جميع أجهزة Apple. 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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