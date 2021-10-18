شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر لـ مؤتمر أبل.. شاهد الكشف عن سماعة AirPods 3 وأجهزة MacBook Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد شركة أبل مساء اليوم في تمام السابعة بتوقيت القاهرة مؤتمرها للإعلان عن العديد من منتجاتها MacBook Pro وAirPods 3 وApple Mac mini.

وينعقد في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يتوقع أن يتضمن الحدث الكثير من الفعاليات بما في ذلك الكشف عن سماعة أبل وأجهزة ماك بوك فضلا عن أجهزة أخرى مثل ملحقات خاصة بالشركة.