شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مايكروسوفت تطور معالجا خاصا بها لأجهزة Surface ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحد قوائم الوظائف على منصة LinkedIn إلى أن مايكروسوفت قد تعمل على معالجاتها الخاصة لأجهزة Surface المستقبلية، حيث تم اكتشاف ذلك في الأصل بواسطة HotHardware، والذي كشف أن الشركة تبحث عن مدير لـ SoC Architecture.

وعلى الرغم من أن منشور LinkedIn لا يثبت بأي حال من الأحوال أن مايكروسوفت تعمل على شريحة مخصصة، إلا أن وقت المنشور يتزامن تقريبًا مع الشائعة التي أفادت بأن مايكروسوفت تعاونت مع AMD على معالج Arm لأجهزة الحواسب المحمولة، وفقا لـ FrontTron.

وعلى ما يبدو، سيؤدي ذلك إلى أداء أفضل لمعالج الرسومات عن شريحة كوالكوم المصنوعة على بنية قديمة، ووفقًا لهذا التقرير، ستستخدم الشريحة الأساسية نواة Cortex-X1 من العام الماضي مع وحدة معالجة الرسومات mRDNA 2، وستحتوي على مودم Exynos لاتصال 5G.

وقالت Bloomberg في شهر ديسمبر من عام 2020 إن مايكروسوفت كانت تعمل على تصميمات شرائح داخلية لحواسيب الخادم التي تشغل خدمتها السحابية، وكانت أيضًا تستكشف شريحة لتشغيل بعض أجهزة حواسب Surface، وفي ذلك الوقت، زُعم أن وحدة تصميم الشرائح كانت تقدم تقاريرها إلى رئيس أعمال Azure السحابية، وليس لرئيس Surface.