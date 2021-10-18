شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوكيا تعيد إصدار هاتف 6310 الكلاسيكي بلعبة brick والثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت HMD Global إعادة هاتف Nokia 6310 للأسواق مرة أخرى، حيث سيأتي الإصدار الحديث للهاتف المميز الشهير بنفس السلامة الهيكلية والجودة التي كانت عليه قبل عقدين من الزمن، كما قال رئيس تسويق المنتجات في HMD Global، وسيتعلق الكثير من المستخدمين بالتصميم المألوف ولوحة المفاتيح التقليدية.

ولعل إعادة إصدار Nokia 6310 هي طريقة الشركة الأم HMD Global للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق الهاتف المميز، حيث ظهر لأول مرة في عام 2001، بعد بضعة أشهر من وصول الطراز الأصلي 3310 - الذي أعيد إصداره أيضًا - إلى السوق لأول مرة.

نوكيا 6310 يأتي بمميزات قديمة في شكل جديد

لكن هل ننتظر نفس الهاتف القديم؟، في الحقيقة لا، حيث أن التصميمات متشابهة، لكنها ليست متطابقة، وهي العملية التي رأيناها عندما أصدرت نوكيا هواتفها المميزة الأخرى المحدثة.

الميزات التي يحملها Nokia 6310 2021 هي راديو FM اللاسلكي وعمر البطارية لأسابيع ولعبة Nokia Snake الكلاسيكية أيضًا، وقد ركزت نوكيا على إمكانية الوصول إلى القوائم وقدمت خيار الخطوط الكبيرة على الهواتف الذكية، وسيأتي الهاتف المميز بشاشة منحنية مقاس 2.8 بوصة بألوان زاهية، ويتميز هاتف Nokia brick بقدرة SIM المزدوجة ومتوفر بلونين - الأصفر والأسود.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية للهاتف المميز، فهو يأتي بشاشة 2.8 بوصة QCGA، إلى جانب كاميرا 0.3 ميجا بكسل في الخلف، ويأتي هاتف 2021 Nokia 6310 ببطارية توفر وقت استعداد يبلغ 21.7 يومًا ووقت تحدث تقريبي يبلغ 19.45 ساعة يمكن استخلاصها من بطارية 1150 مللي أمبير.

ويمكن للأجهزة الأخرى التفاعل معها بمساعدة Bluetooth 5.0 ونقل البيانات بناءً على منهجية A2DP، ويشحن الجهاز على منفذ Micro USB 1.1 ويحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 ملم مثل حسنا.

ويعمل معالج Unisoc 6531F على تشغيل الجهاز، مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 ميجابايت وذاكرة تخزين داخلية 8 ميجابايت قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت، وعلى الموقع الرسمي لنوكيا، يبلغ سعر Nokia 6310 حوالى 59.99 جنيهًا إسترلينيًا، يحتوي الجهاز أيضًا على مشغل MP3 مدمج ويعمل على إشارات GSM.