شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفريق السينمائى الروسى العائد من الفضاء يخضع لإعادة تأهيل فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق السينمائى الروسى، إلى "مدينة النجوم" بضواحى روسيا، بعد هبوط مركبتهم بسلام إلى الأرض، بعد رحلة من محطة الفضاء الدولية، ووصل رائد الفضاء الروسي، أوليج نوفيتسكي، والممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، إلى مدينة النجوم "مركز" جاجارين" لتدريب رواد الفضاء"، إذ يتوجب عليهم الآن الخضوع لعملية إعادة التأهيل بعد قيامهم بالرحلة الفضائية.

وهبطت مركبة الفريق الروسي المظفرة من المحطة الفضائية الدولية بسلام، حيث صوّروا مشاهد من الفيلم السينمائي الفضائى "التحدى"، وفقا لموقع RT.

ومن جهته، قال متحدث باسم مركز" جاجارين" لتدريب رواد الفضاء "مدينة النجوم"، إن "فترة إعادة التأهيل تتوقف على حالة الصحة للمشاركين في الرحلة الفضائية، وغالبا ما تستغرق تلك الفترة بعد تحقيق رحلات فضائية قصيرة نحو أسبوع واحد".



يوليا بيريسيلد فى لحظة وصولها إلى الأرض

ومن ناحيته، أوضح دميترى روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أن إعادة تأهيل رائد الفضاء الروسي، أوليج نوفيتسي الذي قضى في المحطة الفضائية نحو نصف عام ستستغرق فترة أطول من ذلك.

وقضى الطاقم السينمائي الروسي على متن المحطة الفضائية 12 يوما. وضمت بطولة الفيلم كذلك رائد الفضاء الروسي، أنطون شباكليروف، ووصل الفريق الروسى السينمائى، إلى الأرض بسلام، أمس الأحد، على متن مركبة فضائية بعد أن انتهى من تصوير فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية بحسب ما نقله موقع RT.



وصول الفريق الروسى إلى الأرض

ونشرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، مقطع فيديو يرصد لحظة هبوط المركبة على الأرض، وإخراج الفريق السينمائى من على متن المركبة، بعد هبوطها بسلام، أمس الأحد، وكانت وكالة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية قد بثت سابقا لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجارى مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.