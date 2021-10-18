شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف مواصفات جهاز "ماك بوك برو" الجديد من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات لمواصفات حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة المرتقبة من شركة "أبل" الأمريكية، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن أن حواسيب "ماك بوك برو" المرتقبة ستتضمن ثقب في الشاشة للكاميرا حتى لا تأخذ مساحة من الشاشة التي تعتمد على تقنية "من الحافة إلى الحافة".

ولفت التقرير إلى أن شركة "آبل" ستطرح أكثر من طراز من حواسيب "ماك بوك برو" أحدها بشاشة ذات قياس 14 بوصة، والثانية بقياس 16 بوصة، وستزودهما بشاشات من نوع "إل إي دي" بتقنيات إضاءة خلفية أكثر دقة وسطوع، ومعدل تحديث 120 هرتز، بمعدل يصل إلى 3456×2234 بيكسل.

أما بالنسبة لكاميرا الويب الخاصة بحواسيب "ماك بوك برو" فستكون بدقة 1080 بيكسل، وستتضمن الحواسيب مستشعر "ترو تون"، وميكروفون وتقنية فتح قفل الشاشة عن طريق الوجه "فيس آي دي".

ومن المتوقع أن يعمل حاسبي "ماك بوك برو" بمعالج من نوع "إم 1 إكس" ذو 10 أنوية 8 منهم من الأنوية الكبيرة، واثنين من الأنوية المضاعفة الفعالة، سيتم تزويد المعالجات بمروحتين كبيرتين للتبريد.

وتوقعت التسريبات أيضا أن تتخلى "آبل" عن المستشعر اللمسي المعروف باسم "تاتش بار"، والعودة إلى لوحة مفاتيح أكثر تقليدية وسهولة، وقد تستعيض عنه بأيقونة "تاتش آي دي" لتسهيل فتح الجهاز ببصمة الأصبع.