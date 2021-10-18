شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقترب من ربع تريليون دولار... ثروة إيلون ماسك تعادل ما يمتلكه جيتس وبافيت مجتمعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الملياردير إيلون ماسك، تقدمه في تصنيفات الأثرياء العالمية، إذ لم يعد يعتبر فقط أغنى شخص في العالم فحسب، بل إنه يمتلك ما يعادل الآن نفس قيمة ثروة المليارديرين بيل غيتس ووارن بافيت مجتمعين.

وبلغ صافي ثروة الرجل البالغ من العمر 50 عاما 236 مليار دولار، اعتبارا من مساء اليوم الأحد، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، في حين يحتل غيتس المركز الرابع بـ130 مليار دولار وبافيت في المركز العاشر بـ103 مليار دولار.

وشغل كل من جيتس وبافيت في السابق صدارة تصنيف أغنى شخص في العالم، فيما تجاوز ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، لأول مرة ليصبح أغنى رجل في العالم، في يناير بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

فيما أضاف ماسك أكثر من 60 مليار دولار إلى ثروته هذا العام بفضل الأداء القوي لسهم شركة "تسلا" إضافة إلى بيع أسهم شركة "سبيس إكس" رفع قيمتها إلى 100مليار دولار، في صفقة أضافت 11مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك.