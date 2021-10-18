«واتساب» يحذر مستخدميه من «ثغرة خطيرة» ويطالب بتحديث التطبيق لتحمي نفسك



الشارقة - اميمة ياسر - بدأت شركة «فيس بوك»، في إصلاح ثغرة أمنية أثارت قلق الخبراء على مدار السنوات الماضية، إذ أضافت إمكانية إنشاء نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف في تطبيق «واتساب» المملوك للشركة.

وهذا يعني أنه يمكن أخيرًا إصلاح ثغرة انتقدها الخبراء لسنوات ووصفوها بأنها أسوأ ثغرة على الإطلاق، وطالبت المستخدمين بالتحديث فورا إلى آخر نسخة لتأمين وحماية أنفسهم.

كما تم تشفير رسائل واتساب الخاصة على التطبيق من طرف إلى طرف منذ خمس سنوات، ولكن عند نسخها احتياطيًا إلى موقع مختلف، فإن التشفير يخرج عن سيطرة واتساب وتصبح الرسائل في خطر التسريب أو الاختراق، ولكن كل هذا على وشك التغيير، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقالت شركة «فيس بوك»، التي تمتلك منصة التراسل الفوري الشهيرة «واتساب»: «بدءًا من اليوم، نوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة على Google Drive أو iCloud مع التشفير التام بين الأطراف».

وتابعت الشركة الأمريكية، في الإعلان عن الميزة الجديدة: «لا توجد خدمة رسائل عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين والوسائط والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو والنسخ الاحتياطية للدردشة، ويمكن الآن تأمين النسخة الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف باستخدام كلمة مرور من اختيار المستخدم أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لا يعرفه أحد غير صاحبه».حسبما نشر موقع "ألوان".

وأضافت «فيس بوك»: «لن يتمكن واتساب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها».

موعد طرح الميزة الجديدة من واتساب

الجدير بالذكر أن موقع التواصل الشهير «واتساب»، الذي تملكه شركة «فيس بوك» الأمريكية العملاقة، أعلن طرح هذه الميزة تدريجيا، وصار الآن يمكن لأي شخص لديه أحدث إصدار من واتساب أن يستمتع بها.

كيفية تشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف في واتساب

- التأكد من استخدام أحدث إصدار من واتساب ثم الانتقال إلى الإعدادات.

- النقر فوق الدردشات والنسخ الاحتياطي للمحادثات ثم النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف.

- الضغط فوق متابعة ثم اتباع الخطوات لإنشاء كلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا.

- النقر فوق تم.

قبل القيام بذلك، يجب الوضع في الاعتبار أنه لم يتمكن أي مستخدم من استعادة محادثاته إذا نسي رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الجديدة التي حددها.