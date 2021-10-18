شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة توصيل وحدة تحكم Xbox بجهاز أيفون لتشغيل الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك الآن توصيل وحدات تحكم لألعاب الفيديو الشهيرة بجهاز iPhone، ويتضمن ذلك وحدات تحكم Xbox One وXbox Series X / S، والتي تعتبر من بين الأفضل في السوق، وعلى الرغم من أنه ليس كل لعبة لا تدعم استخدام وحدات التحكم ، إلا أن العديد من الألعاب الأكثر شيوعًا على متجر التطبيقات تسمح بذلك، بما في ذلك كل لعبة تقريبًا في Apple Arcade.

ويعد إقران وحدة تحكم Xbox One بجهاز iPhone أمرًا سهلاً، وإليك كيفية توصيل وحدة تحكم Xbox وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. اضغط مع الاستمرار على زر شعار Xbox، الموجود في منتصف الجزء العلوي من وحدة التحكم، حتى يبدأ في الوميض، وإذا لم تومض وبدلاً من ذلك تتوهج بقوة، فهي مقترنة بالفعل بجهاز Xbox قريب، وإذا كانت هذه هي الحالة، فاضغط مع الاستمرار على الزر الصغير الموجود بجوار منفذ الشحن حتى يومض شعار Xbox.

2. امسك بجهاز iPhone وافتح تطبيق "الإعدادات"، ثم اضغط فوق Bluetooth.

3. بمجرد دخولك إلى قائمة Bluetooth، يجب أن ترى جهازًا يسمى "Xbox Wireless Controller" أو شيء مشابه، واضغط عليه، وسيسألك iPhone عما إذا كنت تريد إقران الجهاز.

4. حدد دمج.

5. إذا انتهيت من استخدام وحدة التحكم وأردت فصلها، فانتقل إلى قائمة Bluetooth مرة أخرى، واضغط على أيقونة i الصغيرة بجوار اسم الجهاز، ثم اضغط فوق قطع الاتصال.