شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام الوضع المظلم فى مستندات جوجل على أى جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الوضع المظلم هو خيار واجهة شائع يقدم نصًا ساطعًا على خلفية داكنة، في حين أنه لا يخفف بالضرورة الضغط على عينيك، إلا أنه يمكن أن يكون أكثر راحة وجاذبية من النص الداكن على خلفية ساطعة، خاصة عند استخدام جهاز في غرفة مظلمة، وإليك كيفية تمكين الوضع المظلم في محرر مستندات جوجل، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تشغيل الوضع المظلم في مستندات جوجل على أيفون وأيباد1. افتح تطبيق مستندات جوجل.

2. اضغط على قائمة الخيارات، والتي يتم تمثيلها بثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق.

3. حدد الإعدادات.

4. اضغط موضوع.

5. اختر مظلم





كيفية تشغيل الوضع المظلم في محرر مستندات جوجل على أندرويدستعمل هذه الخطوات على تشغيل الوضع الداكن في مُحرر مستندات جوجل على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي.

1. افتح تطبيق مستندات جوجل.

2. اضغط على قائمة الخيارات، يتم تمثيله بثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق.

3. حدد الإعدادات.

4. اضغط على اختيار موضوع وحدد داكن.





كيفية تشغيل الوضع المظلم في محرر مستندات جوجل على جهاز الكمبيوترلا يوفر مُحرر مستندات جوجل وضعًا مظلما مدمجًا على جهاز الكمبيوتر، ومع ذلك، يمكنك تمكين الوضع المظلم بامتداد تابع لجهة خارجية، وتنطبق الإرشادات أدناه على محرر مستندات جوجل في متصفح الويب Chrome.

1. افتح متصفح الويب كروم.

2. قم بزيارة صفحة ملحق الوضع المظلم لمحرر مستندات جوجل.

3. حدد إضافة إلى Chrome.

4. اضغط فوق إضافة ملحق في النافذة المنبثقة التي تظهر.

سيتم تنزيل الامتداد وتثبيته، ويجب إعادة تحميل أي نوافذ مفتوحة في محرر مستندات جوجل.