شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تجعل الذكاء الاصطناعى يرى العالم من خلال عينيك.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك عن مشروع بحثى جمعت فيه 2200 ساعة من لقطات الشخص الأول من جميع أنحاء العالم لتدريب الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعى، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويطلق على المشروع اسم Ego4D، وقد يثبت أنه مهم لقسم Reality Labs في الشركة، الذي يعمل على العديد من المشاريع التى يمكن أن تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعى المدربة باستخدام لقطات فيديو تم تصويرها من منظور الإنسان.

ويشمل ذلك النظارات الذكية، مثل Ray-Ban Stories التي أصدرتها فيسبوك في الشهر الماضي، والواقع الافتراضي، الذي استثمر فيه الشركة بكثافة منذ استحواذها على Oculus عام 2014 بقيمة 2 مليار دولار.

ويمكن أن تعلم اللقطات الذكاء الاصطناعى فهم أو تحديد شىء ما فى العالم الحقيقى أو العالم الافتراضي قد تراه من منظور الشخص الأول من خلال النظارات الذكية أو نظارة رأس Oculus.

وقالت الشركة إنها تتيح مجموعة بيانات Ego4D للباحثين فى شهر نوفمبر، وأضافت: هذا الإصدار، الذي يمثل مجموعة بيانات مفتوحة وتحدي بحثي، يحفز التقدم بالنسبة لنا داخليًا وخارجيًا على نطاق واسع في المجتمع الأكاديمى ، ويسمح أيضًا للباحثين الآخرين بالنظر فى حلول هذه المشكلات الجديدة ، والقيام بذلك بطريقة أكثر جدوى وعلى نطاق أوسع.

ويمكن نشر مجموعة البيانات في نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتدريب التكنولوجيا مثل الروبوتات لفهم العالم بسرعة أكبر. ويتعلم الروبوت تقليديًا من خلال القيام بأشياء في العالم. وهناك فرص للسماح لهم بالتعلم من الفيديو من تجربتنا الخاصة.

واعتمدت فيسبوك وكونسورتيوم مكون من 13 جامعة شريكة على أكثر من 700 مشارك في تسع دول لالتقاط لقطات من منظور الشخص الأول. وذلك باستخدام أجهزة جاهزة مثل كاميرات GoPro ونظارات Vuzix الذكية.

ومن بين شركاء فيسبوك الجامعيين جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة وجامعة بريستول في المملكة المتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية وجامعة طوكيو في اليابان والمعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في الهند.

فيسبوك تريد أنظمة ترى وتسمع وتتذكر كل ما تفعله

تم التقاط اللقطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والهند واليابان وسنغافورة والمملكة العربية السعودية. وقالت الشركة إنها تأمل في توسيع المشروع ليشمل المزيد من البلدان، بما في ذلك كولومبيا ورواندا.

تعمل الشركة بشكل مطرد على تكثيف جهودها فى مجال الأجهزة، وأصدرت في الشهر الماضي نظارات Ray-Ban Stories بقيمة 299 دولار، وهي أول نظارات ذكية لها.

وفي شهر يوليو، أعلنت الشركة عن تشكيل فريق منتج للعمل على ميتافيرس. وهو مفهوم يتضمن إنشاء عوالم رقمية يمكن أن يعيشها العديد من الأشخاص في نفس الوقت.

ولكن تعرضت فيسبوك خلال الشهر الماضي لوابل من القصص الإخبارية. وجاءت هذه القصص من مجموعة من أبحاث الشركة الداخلية التي سربتها فرانسيس هوجين، مديرة منتج سابقة في الشركة.

ومن بين الأبحاث التي تم إصدارها، كانت هناك شرائح أظهرت أن منصة إنستاجرام ضارة بالصحة العقلية للمراهقين.

ومن أجل الخصوصية، قالت الشركة إن المشاركين تلقوا تعليمات لتجنب التقاط خصائص التعريف الشخصية عند جمع اللقطات في الداخل.

ويتضمن ذلك وجوه الأشخاص والمحادثات والوشم والمجوهرات. وقالت شركة فيسبوك إنها أزلت معلومات التعريف الشخصية من مقاطع الفيديو مع تعتيم وجوه المارة وأرقام لوحات ترخيص المركبات، كما تم إزالة الصوت أيضًا من العديد من مقاطع الفيديو.