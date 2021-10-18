شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول تلسكوب جيمس ويب الفضائى إلى غيانا الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو تلسكوب جديد تمامًا سيسمح لعلماء الفلك بالبحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للسكن والتعرف على تكوين النجوم وحتى دراسة تكوين الكون نفسه إلى وجهة إطلاقه في غيانا الفرنسية هذا الأسبوع.

ووفقا لموقع "digital trend التقنى تم شحن Webb لأكثر من 5800 ميل من كاليفورنيا عبر قناة بنما إلى Port de Pariacabo على نهر كورو، الواقع على الساحل الشمالى الشرقى لأمريكا الجنوبية.

وبعد رحلة استغرقت 16 يومًا، وصل ويب إلى غيانا الفرنسية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر، وسيبدأ المهندسون الآن في التحضير لإطلاقه في ديسمبر من هذا العام من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، المهمة عبارة عن شراكة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

وعمل فريق موهوب عبر أمريكا وكندا وأوروبا معًا لبناء هذا المرصد شديد التعقيد، إنه تحدٍ لا يُصدق - ويستحق الكثير من العناء. قال توماس زوربوشن ، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا ، في بيان: " سنرى أشياءً في الكون تتجاوز ما يمكننا تخيله اليوم" . "الآن بعد أن وصل Webb إلى كورو ، نعده للإطلاق في ديسمبر - وبعد ذلك سنراقب في تشويق خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة حيث نطلق وتجهز أكبر تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق."

وللحفاظ على الأجهزة الدقيقة لـ Webb آمنة أثناء سفرها ، تم تحميلها في علبة مصنوعة خصيصًا تسمى Space Telescope Transporter للهواء والطرق والبحر أو STTARS ، والتي تزن 168000 رطل وطولها 110 أقدام. لمزيد من المعلومات حول الرحلة ، لدى ناسا سلسلة فيديو من جزأين توضح كيفية نقل التلسكوب

وقال جريجورى روبنسون ، مدير برنامج ويب في مقر ناسا ، "وصول ويب إلى موقع الإطلاق حدث بالغ الأهمية". "نحن متحمسون جدًا لإرسال المرصد العظيم التالي في العالم أخيرًا إلى الفضاء السحيق. لقد عبر Webb البلاد وسافر عن طريق البحر الآن ستأخذ رحلتها النهائية عن طريق الصاروخ على بعد مليون ميل من الأرض ، لالتقاط صور مذهلة للمجرات الأولى في الكون المبكر والتي من المؤكد أنها ستغير فهمنا لمكاننا في الكون.