شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مستودع آلى للمصانع وروبوت شبيه بالكلب الآلى لبوسطن دينامكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض جيتكس دبي للتقنية والذي افتتح أعماله اليوم الأحد، عرض مستودع آلي للمصانع، يوفر سعة استيعابية عالية للمخازن وكفاءة عالية لإنجاز الطلبات واستبدالها، وسرعة عالية فى الأداء وأنظمة ذكية.

وشهد جناح مجموعة اتصالات الإماراتية، عرض روبوت شبيه بالكلب الألي الشهير لبوسطن دينامكس "سبوت"، و روبوت Human in motion للاستخدامات الشخصية وإعادة التأهيل والمساعدة عن بعد، كما يتميز بالحركة الطبيعية.

ويعد أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبرى شركات التكنولوجيا فى العالم.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

وتأتي دورة جيتكس 2021 تزامنا مع معرض إكسبو دبي والذي يستمر لمدة 6 أشهر تنتهي فى مارس 2022 ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الأمارات وتسيطر على أحداثه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إذ يوجد أكثر من 100 روبوت داخل المعرض تم تصنيعها في الصين للترحيب بالزوار وتقديم الطعام والتقاط الصور.