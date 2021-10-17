شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لتطبيق Google Maps .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لإطلاق تحديث جديد لتطبيق Google Maps والذي تقدم من خلاله أدوات للتنقل والبحث في الشاشة الرئيسية، فيما كشف تقرير لـ Android Central عن المميزات الجديدة في تحديث Google Maps، والتي تدعم المستخدم بتجربة سلسة وسريعة في التنقل في التطبيق وإختيار الواجهة عبر الأدوات الجديدة في الشاشة الرئيسية.

وتأتي الأدوات الجديدة في تطبيق خرائط جوجل في الإصدار المخصص للأندوريد، والتى تدعم أدوات الشاشة الرئيسية المستخدم بتجربة سلسة وسريعة في التنقل في التطبيق، والتي تأتي بنفس التجربة المميزة للتطبيق في تحديث iOS 15.

كما يدعم نظام تشغيل Android 12 تطبيق خرائط جوجل بالألوان الديناميكية، وتتضمن المميزات الجديدة ميزة جديدة للبحث والتنقل في التطبيق وذلك من خلال رموز إختصارات لواجهات التطبيق المختلفة، حيث تتضمن الأدوات إختصارات للعمل، المنزل، والمطاعم، أو محطات الوقود وغيرها من الإختصارات.

وتأتي الأدوات الجديدة في الإصدار رقم 11.3.0 من تطبيق Google Maps، كما يمكن أن تدعم هذه المميزات المستخدم في تحديد الوجهة لبدء التنقل دون الحاجة إلى إطلاق التطبيق في البداية، كما تتضمن الأدوات شريط للبحث لتحديد الوجهة بآداء أسرع.

وتقدم جوجل في البداية عدد 8 من الإختصارات التي يمكن إضافتها للشاشة الرئيسية، ومن المقرر أن يظهر التحديث في البداية على الأجهزة التي تعمل بالإصدار التجريبي من نظام تشغيل أندرويد 12.