شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقص أشباه الموصلات يستبب فى تراجع شحنات الهواتف الذكية 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير لشركة Canalys للأبحاث السوقية، أن شحنات الهواتف الذكية تراجعت بنحو 6% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة بالربع الثالث في 2020 بسبب ضعف انتاجات المكونات الأساسية لها وخاصة رقاقات المعالجة أو أشباه الموصلات.

وقالت الشركة، إن ضعف إنتاج المكونات الأساسية للهواتف جعل من المستحيل على الشركات مواكبة الطلب وإنتاج الكميات المطلوبة من السوق، وساهم بذلك في تراجع الشحنات على أساس سنوي بنحو 6%.

ووفقًا للأرقام، تمكنت شركة سامسونج من شحن أكبر نسبة من الهواتف الذكية في الربع الثالث بحصة سوقية بلغت 23% وهي نفس الحصة السوقية للعام الماضي بنفس الفترة، وتبعتها أبل بحصة سوقية 15% لكن بزيادة 3% عن العام الماضي، ثم تلتها عدد من الشركات الصينية.

وتوضح هذه الأرقام أن مبيعات الشركات تراجعت بالنسبة لعدد الهواتف المباعة بشكل عام، حتى لو احتفظت بنفس الحصة السوقية، بسبب التراجع الكلي البالغ 6%.