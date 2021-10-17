شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن عن مشروع Ego4D AI للذكاء الإصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مر السنين، قام فيس بوك بعدد من الاستثمارات في تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة به، إلا أن الشركة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مشروع جديد طويل الأمد يسمى Ego4D، والذي يهدف إلى تحسين التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي حول الإدراك الأناني.

وبحسب التقرير فإن إحدى المشكلات التي حددها فيس بوك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص به هو أن مجموعة البيانات تتكون إلى حد كبير من الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في صيغة الشخص الثالث، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحيز في النتائج قد يمثل مشكلة بالنسبة لحلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمشاهدة من منظور الشخص الأول.

وهذه هي المشكلة التي يهدف مشروع Ego4D الخاص بفيس بوك إلى معالجتها، حيث دخل فيس بوك في شراكة مع 13 جامعة ومختبرًا في تسع دول، وجمعت أكثر من 2200 ساعة من مقاطع الفيديو من منظور الشخص الأول في البرية، والتي شارك فيها أكثر من 700 مشارك في حياتهم اليومية.

وسيعمل المشروع على تحسين الذكاء الاصطناعي الخاص بهم حول 5 معايير، بما في ذلك:

- الذاكرة العرضية: ماذا حدث ومتى؟ (على سبيل المثال، "أين تركت مفاتيحي؟").

- التنبؤ: ما الذي من المحتمل أن أفعله بعد ذلك؟ (على سبيل المثال، "انتظر، لقد أضفت الملح إلى هذه الوصفة من قبل").

- التلاعب باليد والأشياء: ماذا أفعل؟ (على سبيل المثال، "علمني كيفية العزف على الطبول").

- التسجيل السمعي البصري: من قال ماذا ومتى؟ (على سبيل المثال، "ما هو الموضوع الرئيسي أثناء الفصل؟").

- التفاعل الاجتماعي: من يتفاعل مع من؟ (على سبيل المثال، "ساعدني في الاستماع بشكل أفضل إلى الشخص الذي يتحدث إلي في هذا المطعم الصاخب").

نظرًا لأن المشروع طويل الأجل، فليس من الواضح متى سيستفيد المستخدمون العاديون بالفعل من هذا المشروع، من المحتمل أن يقدم فيس بوك ميزات في الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في وقت ما والتي ستصبح ممكنة مع هذا المشروع البحثي.