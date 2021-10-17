شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة " التصفح اللانهائي" عبر الهاتف المحمول .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت شركة جوجل بتحديث محرك بحثها الخاص بالهاتف الذكي، ومنحته نظاماً جديداً، وفقاً لتقرير نشره موقع GSM Arena، وأوضح التقرير أن جوجل جعلت محرك البحث مستمراً، أي إن المستخدم سيحصل على النتائج بنظام الصفحة الواحدة، بدلاً من تعدد الصفحات، ما يمكنه من الاستمرار بالنظر إلى النتائج ضمن قائمة واحدة، بدلاً من الحاجة إلى الاكتفاء بعدد من النتائج ثم الضغط على رابط الصفحة التالية لرؤية المزيد من نتائج البحث.

وتعمل جوجل حالياً على نشر هذا التحديث تدريجياً لمعظم عمليات البحث التي تُجرى باللغة الإنجليزية على الهواتف في الولايات المتحدة، وتسمح هذه الخاصية للمستخدم برؤية نتائج تعادل ما يظهر على أربع صفحات في محرك البحث قبل أن يصل المستخدم إلى نقطة "عرض المزيد" حيث يوجد زر يحمل تلك العبارة، ويمكن للمستخدم أن يضغط عليه لرؤية مزيد من النتائج.

وقال التقرير إن هذه الإضافة الجديدة قادمة إلى تطبيقات جوجل التي تعمل على هواتف كل من iOS وأندرويد، مع ملاحظة أن هذه الخاصية الجديدة ستسمح لجوجل بوضع مزيد من الإعلانات في صفحة نتائج البحث التي سيراها المستخدمون.