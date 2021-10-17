شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن إغلاق ثغرة أمنية عبر خدمة تشفير واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فيسبوك بإضافة نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف إلى WhatsApp، ما يعني أنه يمكنك إصلاح "ثغرة أمنية" انتقدها الخبراء لسنوات، وتم تشفير رسائل WhatsApp الخاصة بك على التطبيق من طرف إلى طرف لمدة خمس سنوات، ولكن إذا قمت بنسخها احتياطيًا إلى موقع مختلف، فإن التشفير سيكون خارج نطاق سيطرة واتساب بحسب ما نقله موقع TheSun.

كل هذا على وشك التغيير.

أوضح Facebook ويمتلك WhatsApp: "نوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة على Google Drive أو iCloud مع التشفير التام بين الطرفين.

"لا توجد خدمة رسائل عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين والوسائط والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو والنسخ الاحتياطية للدردشة.

"يمكنك الآن تأمين النسخة الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف باستخدام كلمة مرور من اختيارك أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لا يعرفه أحد غيرك.

"لن يتمكن WhatsApp ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها."

وسيتم طرح هذه الميزة لأي شخص لديه أحدث إصدار من WhatsApp.

كيفية تشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف على WhatsApp

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من WhatsApp ثم انتقل إلى الإعدادات.

انقر فوق الدردشات والنسخ الاحتياطي للمحادثات ثم النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف.

انقر فوق متابعة ثم اتبع المطالبات لإنشاء كلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا.

ثم انقر فوق تم.

قبل القيام بذلك ضع في اعتبارك أنك لن تتمكن من استعادة محادثاتك إذا نسيت رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الجديدة.