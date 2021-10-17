شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة هبوط مركبة فضاء الفريق السينمائى الروسى فى كازاخستان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الروسى السينمائى، إلى الأرض بسلام، على متن مركبة فضائية بعد أن انتهى من تصوير فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية بحسب ما نقله موقع RT.

ونشرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، مقطع فيديو يرصد لحظة هبوط المركبة على الأرض، وإخراج الفريق السينمائى من على متن المركبة، بعد هبوطها بسلام، وكانت وكالة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية قد بثت سابقا لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجارى مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.



استقبال الفريق السينمائى الروسى



الفريق الروسى



الفريق



لحظة هبوط المركبة

ومن جهته نشر رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه - فى وقت سابق - صورًا ترصد لحظات استعداد الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية، لدخول المركبة الفضائية الروسية، التى نقلتهم فى طريق العودة إلى الأرض، كما وثق لحظة وداع رواد الفضاء لهم.

وقال بيسكيه فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "عندما تغلق غرفة معادلة الضغط على أصدقائك الروس، بصوت معدني عالى، تختفي الابتسامات للحظة تقديسًا لما سيختبرونه في طريق العودة إلى الوطن عبر الغلاف الجوى، نتمنى لكم هبوطًا سعيدًا وأراكم قريبًا على الأرض".