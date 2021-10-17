شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات تقدم قهوة وسيارات ذاتية القيادة فى جيتكس دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد فعاليات جيتكس دبي للتقنية الذي يقام فى الفترة من 17 الي 21 أكتوبر 2021، بمشاركة واسعة من شركات وقادة التكنولوجيا فى العالم، وشهد المعرض العالمي عرض تقنيات تعتمد على الحبل الخامس للمحمول وسيارات كهربائية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل علي تنقية الهواء وأخري ذاتية القيادة خالية من الانبعاثات ذات شحن سريع.

كما شهد عرض روبوتات فى مجال الرعاية الصحية وأخرى للألعاب فضلا عن روبوتات لصنع القهوة جذبت زوار المعرض داخل جناح اتصالات الإماراتية.

كان حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد افتتح فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للتقنية.

ويعد أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبرى شركات التكنولوجيا فى العالم.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

تأتي دورة جيتكس 2021 تزامنا مع معرض إكسبو دبي والذي يستمر لمدة 6 أشهر تنتهي فى مارس 2022 ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الأمارات وتسيطر على أحداثه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إذ يوجد أكثر من 100 روبوت داخل المعرض تم تصنيعها في الصين للترحيب بالزوار وتقديم الطعام والتقاط الصور.

وبحسب الموقع الألكتروني لمعرض جيتكس دبي 2021، أعلنت إدارة المعرض عن استمرار تطبيق الإرشادات الصحية طبقا لتعليمات سلطة حكومة دبي ومنظمة الصحة العالمية والتي ترتكز على مبدأ التباعد الاجتماعي لحماية الزائرين من مخاطر عدوي الإصابة بالوباء على رأسها فحص درجة الحرارة وتطبيق المعاملات الغير تلامسية والتأكد من ارتداء جميع رواد المعرض ماسكات طبية وحمل تصاريح الدخول والإ سيتعرض المخالف لغرامة تصل إلي 3 آلاف درهم إماراتي .