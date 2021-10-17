شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة مغادرة الفريق السينمائى الروسى لمحطة الفضاء الدولية وعودته للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورًا ترصد لحظات استعداد الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية، لدخول المركبة الفضائية الروسية، التى نقلتهم فى طريق العودة إلى الأرض، كما وثق لحظة وداع رواد الفضاء لهم.

وقال بيسكيه فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "عندما تغلق غرفة معادلة الضغط على أصدقائك الروس، بصوت معدني عالى، تختفي الابتسامات للحظة تقديسًا لما سيختبرونه في طريق العودة إلى الوطن عبر الغلاف الجوى، نتمنى لكم هبوطًا سعيدًا وأراكم قريبًا على الأرض".



تدوينه توماس بيسكيه



لحظة دخول الفريق الروسى للمركبة



إغلاق المركبة قبيل انطلاقها من على متن المحطة الدولية



عودة الفريق الروسى

وهبطت المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -18"، بنجاح في كازاخستان، اليوم الأحد، وعلى متنها الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية بحسب ما نقلته RT.

وفي وقت سابق، اليوم، بثت وكالة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجاري مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.