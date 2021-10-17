شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تؤجل إطلاق طاقم الفضاء المقبل حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت شركة Virgin Galactic قرار بأنها لن تقم برحلة فضائية مأهولة أخرى هذا العام، فكانت الشركة تخطط لنقل أعضاء من سلاح الجو الإيطالي على متن مركبة الفضاء VSS Unity دون المدارية الخاصة بها هذا الخريف، ثم أخذت راحة لأداء أعمال الصيانة والتعزيز على طائرة Unity الحاملة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أجرت شركة Virgin Galactic اختبارات معملية على مواد مختلفة مؤخرًا للمساعدة في الاستعداد لمشروع التحسين القادم.

وكتب ممثلو الشركة في تحديث، أن أحد هذه الاختبارات أشار إلى انخفاض محتمل في هوامش القوة لبعض المواد المستخدمة لتعديل مفاصل معينة، وهذا يتطلب مزيدًا من الفحص.

وأضافوا: "على الرغم من أن بيانات الاختبار المعملية الجديدة هذه لم يكن لها أي تأثير على المركبات، إلا أن بروتوكولات الطيران التجريبية الخاصة بنا حددت بوضوح هوامش قوة، وسيقوم المزيد من التحليل بتقييم ما إذا كان هناك أي عمل إضافي مطلوب لإبقائها عند المستويات المحددة أو أعلى منها".

وأوضح ممثلو الشركة، "نظرًا للوقت اللازم لهذا الجهد، فقد حددت الشركة أن المسار الأكثر كفاءة وسرعة للخدمة التجارية هو إكمال هذا العمل الآن بالتوازي مع برنامج التحسين المخطط له."

وهذا يعني أن رحلة القوات الجوية الإيطالية، المعروفة باسم Unity 23، سيتم تأجيلها إلى العام المقبل، ولم يحدد التحديث موعدًا مستهدفًا لتلك المهمة، لكن ممثلي Virgin Galactic قالوا سابقًا إن أعمال التحسين من المرجح أن تبقي VMS Eve خارج العمل حتى منتصف عام 2022.