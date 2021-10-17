شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تؤجل إطلاق طاقم الفضاء المقبل حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space"، أجرت شركة Virgin Galactic اختبارات معملية على مواد مختلفة مؤخرًا للمساعدة في الاستعداد لمشروع التحسين القادم.
وكتب ممثلو الشركة في تحديث، أن أحد هذه الاختبارات أشار إلى انخفاض محتمل في هوامش القوة لبعض المواد المستخدمة لتعديل مفاصل معينة، وهذا يتطلب مزيدًا من الفحص.
وأوضح ممثلو الشركة، "نظرًا للوقت اللازم لهذا الجهد، فقد حددت الشركة أن المسار الأكثر كفاءة وسرعة للخدمة التجارية هو إكمال هذا العمل الآن بالتوازي مع برنامج التحسين المخطط له."
وهذا يعني أن رحلة القوات الجوية الإيطالية، المعروفة باسم Unity 23، سيتم تأجيلها إلى العام المقبل، ولم يحدد التحديث موعدًا مستهدفًا لتلك المهمة، لكن ممثلي Virgin Galactic قالوا سابقًا إن أعمال التحسين من المرجح أن تبقي VMS Eve خارج العمل حتى منتصف عام 2022.