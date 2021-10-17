شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقص الشرائح قد يعطل مبيعات أيفون خلال موسم العطلات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتسلل النقص العالمي في الرقائق إلى أحدث هواتف iPhone 13 الذكية من أبل، لكن المحللين يعتقدون أن عملاق التكنولوجيا يمكن أن يتغلب على التأثير من خلال تعويض أي مبيعات خاسرة في العطلات بعرض أقوى العام المقبل، حيث أفادت بلومبيرج مؤخرا أنه من المرجح أن تخفض شركة آبل إنتاجها من iPhone 13 بما يصل إلى 10 ملايين وحدة وتنتج 80 مليون وحدة من طرازات أيفون الجديدة بحلول نهاية هذا العام ، بسبب نقص الرقائق.

وكانت شركة آبل قد أبلغت المستثمرين في وقت سابق أن نقص الرقائق سيؤثر على منتجاتها من iPhone لكنها رفضت التعليق يوم الثلاثاء، ومع ذلك ، لم يغير العديد من محللي وول ستريت تقديرات مبيعات iPhone الخاصة بهم بعد الأخبار، ووفقًا لـ Refinitiv IBES ، يتوقع المحللون حوالي 45 مليون وحدة للربع الرابع و 79.4 مليون وحدة في ربع العطلات الرئيسي.

وكتب محللو Morgan Stanley في مذكرة: "تتمتع أبل باحتفاظ / ولاء العملاء الرائدين في السوق ، بحيث يؤدي أي تأخير في الإنتاج إلى دفع مبيعات iPhone إلى أرباع مستقبلية"، وتتمتع أبل أيضًا بالسيطرة على بائعي مكوناتها ، نظرًا لقوتها الشرائية الهائلة ، وهذا يعني أنه في حين أنها قد لا تكون قادرة على شراء العديد من الأجزاء التي تريدها ، فمن المحتمل أن تحصل على أكثر من منافسيها.

وقال Angelo Zino ، المحلل في شركة CFRA للأبحاث: "على الرغم من أننا نعتقد أن شركة أبل تحصل على معاملة تفضيلية من سلسلة التوريد وأنها في أفضل وضع بين مزودي الأجهزة ، فإنها مع ذلك ليست محصنة ضد الظروف القاسية التي نشعر بها قبل موسم بيع العطلات"، وخلال معظم العام الماضي ، قامت شركة آبل بعزل بقرتها النقدية - iPhone - من النقص من خلال إعطاء الأولوية للمكونات على المنتج الشهير.

لكن النقص العالمي في الرقائق أضر بقدرة أبل على بيع أجهزة Mac و iPad. في يوليو ، حذرت الشركة من أنها ستبدأ في التأثير على إنتاج iPhone وتوقعت تباطؤ نمو الإيرادات، وتراجعت أسهم الشركة بنحو 3 بالمئة منذ تحذيرها في يوليو تموز وانخفضت بنحو 1 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال جيف فيلدهاك ، مدير الأبحاث في Counterpoint Research ، إن خفض إنتاج أبل الذي تم الإبلاغ عنه يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من عملية الإطلاق العادية التي يقوم بها صانع iPhone للطلب الزائد للأجهزة ليتم تحضيرها لاندفاع أولي للعملاء ثم تقليص الطلبات عندما تصبح اتجاهات المبيعات أكثر وضوحًا.

وأضاف Fieldhack أن مبيعات iPhone 13 تبدو صحية وأعلى من iPhone 12 العام الماضي.