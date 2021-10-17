شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: نظامنا الشمسى المبكر كان مقسمًا إلى منطقة داخلية وخارجية والان مع تفاصيل الخبر
لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي خلق الفجوة، ولكن يمكن أن يكون سببها كوكب المشتري الصغير أو رياح من النظام الشمسي.
كما أنه من المعروف بالفعل أن الكواكب الأربعة الأولى (عطارد والزهرة والأرض والمريخ) تشكل النظام الشمسي الداخلي، بينما تشكل الكواكب الأربعة الأخيرة (كوكب المشتري وزحل ونبتون وأورانوس) النظام الشمسي الخارجي.
توجد الفجوة الفاصلة بين المريخ والمشتري حاليا حيث يقع حزام الكويكبات، هي 3.68 وحدة فلكية (342.24 مليون ميل)، لكن هذه ليست أكبر فجوة بين كوكبين متجاورين، فأكبر متوسط مسافة بين كوكبين اليوم هو بين أورانوس ونبتون، عند 10.88 وحدة فلكية (AU)، أي ما يعادل 1.01 مليار ميل.
لم يتمكن باحثو هذه الدراسة الجديدة من تحديد حجم الفجوة التاريخية، والتي كانت مجرد ثقب في قرص الكواكب الأولية، لكنها كانت أصغر بكثير مما هي عليه الآن.
ويمكن أن يكون هذا الفصل المادي من الفجوة قد شكل تكوين كواكب النظام الشمسي، من خلال منع المواد الموجودة على جانبيها من التفاعل.