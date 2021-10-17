شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تصنيع الأيفون تستعد لدخول سوق السيارات الكهربائية أكتوبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن أن مورد شركة آبل وأكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم Foxconn، يخطط للكشف عن سيارته الكهربائية الأولى "FOXTRON'' في غضون أيام قليلة - على وجه التحديد 18 أكتوبر.

ووفقًا لبعض المضايقين الصادرة عن الشركة المصنعة للأجهزة الأصلية (ODM)، فإن المنظر الأمامي للسيارة الجديدة يحمل اسم "FOXTRON" ، ما يشير إلى أنه سيكون اسم العلامة التجارية للسيارة، كما أن السيارة هي سيارة سيدان تدمج عناصر السيارة الرياضية في شكل الجسم بأسلوب كوبيه بأربعة أبواب، وفقًا لتقرير GizmoChina.

ويقال إن الشركة تخطط للكشف ليس فقط عن سيارة كهربائية واحدة بل ثلاث سيارات كهربائية، ووفقًا للتقرير ، ستدعم السيارة أيضًا التحديثات عن بُعد ومستويات مختلفة من وظائف مساعدة القيادة التلقائية، ومن المتوقع أن تأتي FOXTRON ببطاريات سعتها 93Wh و 100Wh و 116kWh، أما الطاقة الخارجة للمحرك الأمامي للنموذج المبني ستكون 95 كيلو وات ، 150 كيلو وات و 200 كيلو وات ، وقد تكون الطاقة الخارجة للمحرك الخلفي 150 كيلو وات ، 200 كيلو وات ، 240 كيلو وات ، 340 كيلو وات.

وقالت Foxconn مؤخرًا إنها ستبني منشآت لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وتايلاند العام المقبل، ووفقًا لـ Nikkei Asia ، سيكون مصنع تايلاند جزءًا من مشروع Foxconn المشترك مع مجموعة النفط والغاز التايلاندية PTT لتطوير منصة للمركبات الكهربائية وإنتاج المكونات.

وفي الوقت نفسه ، سيخدم المصنع الأمريكي عملاء مثل شركة Fisker الأمريكية الناشئة والتي ستبدأ الشركة التايوانية في بناء EVs بحلول نهاية عام 2023.