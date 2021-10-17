شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Watch Series 8 ستصل بشاشة كبيرة خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدي التسريبات الحديثة أن شركة أبل قد بدأت العمل على تطوير ساعة Series 8 الذكية التي تأتي بحجم أكبر للشاشة العام المقبل، حيث جاءت التسريبات الجديدة عبر “Display Supply Chain Consultants” وأيضاً عبر مصدر صناعي أخر، حيث أكدت التسريبات على أن ابل قد بدأت بالفعل في تطوير الجيل الجديد من الساعات الذكية.

وأوضحت التسريبات، أن ساعة ابل الذكية المقرر إطلاقها العام المقبل Series 8 تأتي بثلاثة أحجام في الشاشة، ومن جانب أخر بدأت ابل في بيع إصدارها الجديد من الساعات الذكية Series 7 التي انطلقت هذا العام باثنان من الأحجام 41 و45 مم، وهو حجم أكبر من إصدار العام الماضي Series 6 الذي جاء بحجم 40 و44 مم، ومن المتوقع أن تنطلق Series 8 في 2022 بحجم أكبر من 45 مم.

يذكر أن المحلل Ming-Chi Kuo أشار في تقرير نشر مؤخراً إلى أن ساعة Series 8 الذكية تأتي بمميزات تدعم مراقبة الصحة بكفاءة أكثر، ومن المتوقع أن تقدم ابل ميزة إستشعار حرارة الجسم.