تكنولوجيا: لعبة GTA 6 ستوفر مميزات جديدة للاعبين .. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الطريق طويلاً أمام GTA 6 ، لكن هذا لم يمنع المعجبين من البحث على الإنترنت للحصول على معلومات عن اللعبة، حيث تم رصد إحدى هذه التسريبات التي يمكن أن تثير مستقبل الامتياز في قائمة وظائف Rockstar، حيث تبحث الشركة عن فنان مؤثرات صوتية في الاستوديو ، وبالنظر إلى أن GTA 6 هو الإصدار التالي الذي نتوقعه جميعًا ، فمن المحتمل أن يعمل هذا الفنان على اللعبة.

ووفقًا للقائمة ، فإن المتقدم الناجح "سيساعد في إضفاء المزيد من الحياة على البيئة والشخصيات والأسلحة والمركبات والمزيد"، وتتطلع Rockstar إلى رفع تأثيراتها المرئية إلى مستوى أعلى ، لإنشاء "عالم يمكن تصديقه" غامر، وهذا يعني أن اللعبة ستنقل اللاعبين إلى مستوي أخر من الاحداث، فكما تم وصف "أحداث الدمار على نطاق واسع مثل تحطم ناطحات السحاب على الأرض".

على جانب اخر كشف تقرير حديث، عن أن شركة Rockstar Games ستعيد إصدار ثلاث ألعاب أخرى من Grand Theft Auto، وتتضمن الحزمة Grand Theft Auto III و GTA: Vice City و GTA: San Andreas.

وستأتي اللعبة المسماة Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition إلى Nintendo Switch و PlayStation 4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق من هذا العام، وستصل الحزمة أيضًا إلى iOS و Android في النصف الأول من عام 2022.

وتقول Rockstar إن الألعاب التي تم تجديدها ستتمتع بصور مطورة و "تحسينات حديثة على أسلوب اللعب" مع الحفاظ على شكل ومظهر الألعاب الأصلية، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التغييرات في الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن جميع الألعاب الثلاث كلاسيكية ، إلا أن صورها ربما لا تصمد بشكل جيد في عام 2021، وقد تجعلها الرسومات المحدثة تستحق الزيارة مرة أخرى ، بينما سيقدر بعض المعجبين القدرة على تشغيلها على Switch.