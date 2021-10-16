شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدعم جيف بيزوس بعد تاريخ من العداء لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتماسك المليارديرات في سباق الفضاء معًا على غير العادة، حيث وضع إيلون ماسك العداء مع جيف بيزوس جانبا وأرسل تهنئة لمؤسس أمازون بعد إرسال ممثل Star Trek ويليام شاتنر إلى الفضاء، وجاء هذا العرض للتضامن بعد ساعات من توجيه الأمير ويليام توبيخًا غير متوقع لسباق الثنائي لمغادرة الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال دوق كامبريدج، إن أعظم العقول في العالم يجب أن تتشبث بمحاولة إصلاح هذا الكوكب، بدلاً من اتخاذ خطوات نحو الحياة على كوكب آخر.

يعد الدعم بين المليارديرات الذين يركزون على الفضاء بمثابة تأجيل في تنافسهم الطويل الأمد، حيث إنه منذ عام 2004، اشتبك الثنائي مرارًا في معارك ملحوظة بما في ذلك الخلاف حول الوصول إلى منصة إطلاق ناسا.

كما أنه في السنوات الأخيرة، علنًا على تويتر سخر ماسك من بيزوس، لكنع مع ذلك غرد ماسك مؤخرا، ردًا على مقطع فيديو للممثل ورفاقه وهم يغادرون كبسولة Blue Origin بعد أن هبطت بأمان في صحراء غرب تكساس: "تهانينا، كان من الرائع إرسال ويليام شاتنر إلى الفضاء ''.

واشتهر شاتنر بلعب دور الكابتن جيمس تي كيرك في سلسلة Star Trek الأصلية التي أنشأها Gene Roddenberry والتي عُرضت لأول مرة في سبتمبر 1966.

وأصبح شاتنر، البالغ من العمر 90 عامًا، أكبر شخص سناً يسافر إلى الفضاء يوم الأربعاء، حيث عانى من انعدام الوزن لمدة ثلاث دقائق قبل العودة إلى الأرض.

وعلى الرغم من النبرة الودية لرسالة ماسك لبيزوس، إلا أن علامات التنافس بين الملياردير كانت سارية بالكامل في وقت سابق من هذا الأسبوع.