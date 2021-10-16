شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدعم جيف بيزوس بعد تاريخ من العداء لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
يعد الدعم بين المليارديرات الذين يركزون على الفضاء بمثابة تأجيل في تنافسهم الطويل الأمد، حيث إنه منذ عام 2004، اشتبك الثنائي مرارًا في معارك ملحوظة بما في ذلك الخلاف حول الوصول إلى منصة إطلاق ناسا.
كما أنه في السنوات الأخيرة، علنًا على تويتر سخر ماسك من بيزوس، لكنع مع ذلك غرد ماسك مؤخرا، ردًا على مقطع فيديو للممثل ورفاقه وهم يغادرون كبسولة Blue Origin بعد أن هبطت بأمان في صحراء غرب تكساس: "تهانينا، كان من الرائع إرسال ويليام شاتنر إلى الفضاء ''.
واشتهر شاتنر بلعب دور الكابتن جيمس تي كيرك في سلسلة Star Trek الأصلية التي أنشأها Gene Roddenberry والتي عُرضت لأول مرة في سبتمبر 1966.
وأصبح شاتنر، البالغ من العمر 90 عامًا، أكبر شخص سناً يسافر إلى الفضاء يوم الأربعاء، حيث عانى من انعدام الوزن لمدة ثلاث دقائق قبل العودة إلى الأرض.
وعلى الرغم من النبرة الودية لرسالة ماسك لبيزوس، إلا أن علامات التنافس بين الملياردير كانت سارية بالكامل في وقت سابق من هذا الأسبوع.