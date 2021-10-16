شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن حصول خدمة WhatsApp الاحتياطية عبر الإنترنت على تشفير شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم Facebook بتشديد أمان WhatsApp من خلال توسيع نطاق التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) إلى النسخ الاحتياطية السحابية عبر تحديث التطبيق على iOS وAndroid. تم السماح بهذا بالفعل على نسخ WhatsApp الاحتياطية المحلية، لكن الشركة ستوسع أدوات الأمان هذه إلى النسخ الاحتياطية عبر الإنترنت التي تم إجراؤها على iCloud و Google Drive.

وتوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة على Google Drive أو iCloud مع التشفير التام بين الأطراف.

ولا توجد خدمة مراسلة عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين والوسائط والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو والنسخ الاحتياطي للدردشة"، كما شارك فريق WhatsApp هذا الأسبوع وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

إنها ميزة اختيارية، وسيتمكن المستخدمون من تمكينها في إعدادات WhatsApp عندما تكون متاحة. في حين أن رابط WhatsApp إلى Facebook يعني أنه يحمل وصمة عار الشركة حول الخصوصية والأمان ، كانت الخدمة دائمًا آمنة بشكل مدهش. يتم تأمين الدردشات من شخص لآخر بنفس بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف مثل Signal، في حين أن الثغرة الوحيدة كانت في الدردشات عبر الإنترنت. مع هذا الطرح ستغلق الشركة ذلك وتزيد ملف الخصوصية الخاص بها.

أضاف فيسبوك "لتمكين نسخ E2EE الاحتياطية ، قمنا بتطوير نظام جديد تمامًا لتخزين مفاتيح التشفير يعمل مع كل من iOS و Android. مع تمكين النسخ الاحتياطية لـ E2EE ، سيتم تشفير النسخ الاحتياطية باستخدام مفتاح تشفير فريد يتم إنشاؤه عشوائيًا.

يمكن للأشخاص اختيار تأمين المفتاح يدويًا أو بكلمة مرور مستخدم "كما أوضح فريق WhatsApp في سبتمبر الماضى. "عندما يختار شخص ما كلمة مرور، يتم تخزين المفتاح في Backup Key Vault الذي تم إنشاؤه بناءً على مكون يسمى وحدة أمان الأجهزة (HSM) - جهاز متخصص وآمن يمكن استخدامه لتخزين مفاتيح التشفير بأمان.

وعندما يحتاج مالك الحساب إلى الوصول إلى النسخة الاحتياطية الخاصة به ، يمكنه الوصول إليها باستخدام مفتاح التشفير الخاص به ، أو يمكنهم استخدام كلمة المرور الشخصية الخاصة بهم لاسترداد مفتاح التشفير الخاص بهم من مخزن مفاتيح النسخ الاحتياطي المستند إلى HSM وفك تشفير النسخة الاحتياطية الخاصة بهم".

لا تقدم خدمات المراسلة الأخرى على Facebook ، Messenger و Instagram Direct، حتى الآن تشفيرًا من طرف إلى طرف افتراضيًا. بدلاً من ذلك ، تقدم الشركة وضعًا خاصًا منفصلاً على Messenger للأشخاص الذين يريدون تأمين مكالماتهم ودردشاتهم. مع تخطيط Facebook لدمج جميع الخدمات الثلاث في نهاية المطاف ، يبدو من الأرجح أن الشركة تخطط لأن يكون التشفير من طرف إلى طرف هو الافتراضي في مرحلة ما في المستقبل.