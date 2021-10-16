تعرف إلى أحدث التسريبات للهاتف المميز Oppo foldable

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 38 دقيقة

كشفت أحدث التسريبات مواصفات إصدار Oppo المرتقب من الهواتف القابلة للطي Oppo foldable قبل الإعلان المرتقب.

كشفت صفحة”Digital Chat Station” على Weibo مؤخراً عن تفاصيل مواصفات Oppo foldable الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 7.8 إلى 8 إنش ويدعم دقة عرض 2K أو 1200 في 2000 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

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أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، لذا من المتوقع أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام مع إطلاق رقاقة Snapdragon 898 بشكل رسمي.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن ينطلق هاتف Oppo القابل للطي بمستشعر IMX766 من سوني رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي هاتف Oppo foldable بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS12 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.